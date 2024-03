En vídeo: 'Mechonearon' a Yina Calderón en evento; "me volverán a ver, esperen y verán"

Por medio de sus redes sociales, la DJ Yina Calderón detalló la agresión que vivió tras terminar un show en Montería. El hecho quedó registrado en video.

Yina Calderón, empresaria y DJ de guaracha, ha destacado por sus constantes polémicas y criticas a otros creadores de contenido. Sin embargo, en esta ocasión la víctima fue ella, pues por medio de su cuenta de Instagram detalló la agresión que vivió, según ella, por parte de una persona de la población LGBTIQ+.

“Muchachos me parece indignante lo que pasó en Montería. No lloro porque soy una mujer con huevas, como es posible que me cogieron, me quitaron el pelo, me pegaron (...) no vuelvo a Montería ni por el hi*****, hice mi mejor show, cuando me di cuenta un hi****** travesti, perdón con los travestis porque los amo, me cogió el pelo, me mechoneó”, comentó Yina.

En el video que ella mismo publicó, se ve como se baja feliz del escenario tras presentar su show y sin previo aviso una persona le lanza una cerveza en todo su rostro, aunque ella intenta defenderse, las personas que la acompañan no lo permiten.

Posteriormente comentó: “Jamás lo voy tolerar y me volverán a ver, esperen y verán los que me cogieron el pelo, esperen tantico y no es una amenaza, es una advertencia (...) los berracos son los que cogen la gente de frente y no de espalda (...) pero aun así me les fui porque soy una sayayina, a mí no me importa, saco el barrio de donde vengo. Vengo de Molinos de Bogotá y a mucho orgullo, pero me da rabia que me hayan quitado el pelo (...) no queremos volver a Córdoba, Sincelejo se portó muy bien, pero Montería no”. la empresaria y creadora de contenido, añadió que sintió que dio su mejor show y no merecía ese tipo de trato, ya que le “arrancaron todo su pelo”, dijo.

Según sus declaraciones, el problema se habría ocasionado por los problemas que ha tenido Calderón con colegas como Ana del Castillo y Andrea Valdiri, quienes son originarias de la costa caribe colombiana

“A mí me cae muy mal Ana del Castillo, a mí me cae mal Andrea Valdiri y a mí me cae mal Aida Victoria Merlano, pero no por eso voy a atacar a la gente que los apoya, pero yo nunca pensé que el problema de redes pudiera trascender este nivel, o sea, yo no ando con escolta (...) yo nunca me cuido porque yo no le debo plata a nadie, no tengo deudas y yo nunca pensé que venir a otra ciudad a tocar guaracha iba a significar esto”, puntualizó.