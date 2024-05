Greeicy Rendón habla de la supuesta infidelidad de Mike Bahía con una mujer peruana

En una entrevista reciente en Perú, la cantante colombiana habló abiertamente sobre las acusaciones y reafirmó su confianza en su relación.

Los rumores de infidelidad surgieron en 2022 cuando Mike Bahía visitó Perú. Una mujer insinuó en redes sociales haber tenido un encuentro con él, respaldando su afirmación con supuestos mensajes en los que el cantante parecía dispuesto a reunirse con ella después de un compromiso laboral. La pareja, en su momento, optó por no responder, lo que aumentó la especulación entre sus seguidores.

Greeicy, sin embargo, decidió romper su silencio en una entrevista con Radio Moda en Perú. Reveló que fue Mike quien le informó sobre las acusaciones, mostrándose preocupado por cómo ella y su familia podrían reaccionar. "Siento que si algo pasara, lo sentiría de manera real. No le presté atención y he estado muy tranquila porque tengo un hombre que me da tranquilidad", declaró la cantante, destacando su confianza en su pareja.

La artista caleña también comentó que este tipo de rumores no son nuevos para ellos. "Eso siempre nos ha pasado, desde antes de 'Yeliana' (su nuevo álbum). Ha habido momentos donde nos han separado, hemos terminado, él me ha puesto cacho, un día me montó los cachos dizque con una peruana. Según yo, es mentira. Vaya y sea verdad, no lo sé. Yo creo que no", explicó Greeicy con franqueza.

Con un toque de humor, Greeicy mencionó haber visto a la mujer involucrada en los rumores y comentó: "Era guapa, claro que la vi. Si fuera verdad, al menos tiene buen gusto". Además, subrayó la importancia del respeto y la comunicación en su relación, destacando que Mike le contó sobre la situación, reflejando su preocupación por ella y su familia.