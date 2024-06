"Paolita, yo se lo cuido": fan de Jessi le devuelve la frase a Jara mientras lo abraza cariñosamente

La mujer se burló de Paola Jara en plena tarima.

El matrimonio de Paola Jara y Jessi Uribe, celebrado en mayo de 2022, sigue siendo objeto de atención y comentarios entre sus seguidores y el público en general.

Una de las frases que más ha resonado desde entonces es cuando Paola Jara le dijo a Sandra Barrios, exesposa de Jessi Uribe: “Sandrita, yo se lo cuido.” Esta declaración se ha convertido en una referencia recurrente entre los seguidores de la pareja.

Recientemente, durante un concierto, Jessi Uribe vivió un momento inesperado que rápidamente se volvió viral. El cantante decidió invitar a una fan al escenario, y mientras conversaban y se abrazaban, la fan tomó el micrófono y, para sorpresa de todos, exclamó: “Paolita, yo se lo cuido.” La frase, que hizo eco de la famosa declaración de Paola Jara, provocó una mezcla de risas y asombro entre los asistentes.

La reacción de Jessi Uribe dejó claro que el comentario no le hizo mucha gracia, y las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios sobre el incidente. “Colombia no olvida ni perdona ”, “Esa frase… patrimonio cultural ”, “Las heroínas sí existen hahaha,” y “Fans de su relación jajaja,” fueron algunas de las reacciones que se pudieron leer.