Yeison Jiménez le pidió ayuda a sus seguidores tras sufrir un delicado problema

Yeison Jiménez, ha alarmado a sus seguidores al confesar que sufre un dolor intenso en el pie izquierdo que le dificulta caminar.

Luego de su gira por venezuela y Ecuador, al parecer, las intensas jornadas de pie le ocasionaron problemas de salud que ahora lo tienen padeciendo.

El artista compartió su malestar a través de sus historias de Instagram, donde solicitó públicamente la ayuda de un fisioterapeuta en el norte de Bogotá que le ayudara con su malestar. Luego, en los videos, se le ve sumergiendo su pie en agua con hielo, acompañado de un fisioterapeuta, mientras describe el dolor como casi insoportable. "Qué dolor Dios (...) Me duele exactamente en el punto (...) Que vuelta parce. Aussh, yo sí siento exactamente como si me pusieran el dedo donde me duele. Estamos haciéndole", comentó Jiménez.

Aunque aún no se conoce la causa exacta del dolor, se especula que podría ser consecuencia de una lesión sufrida durante una de sus presentaciones. Sus seguidores, preocupados, han inundado las redes con mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.

Por ahora, Jiménez sigue en tratamiento esperando recuperarse pronto y regresar a los escenarios para seguir deleitando a su público.