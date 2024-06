Aida Victoria mostró el implante mamario que explotó en su cuerpo

La creadora de contenido compartió con sus seguidores que tuvo que someterse a una cirugía debido a un problema con un implante mamario que explotó recientemente.

Nuevamente, la barranquillera Aida Victoria Merlano está en el centro de atención de los internautas. Esta vez, la influencer compartió en sus redes sociales cómo fue el cambio de su prótesis mamaria y habló sobre su estado de salud.

Merlano ingresó al quirófano recientemente, luego de que su médico le indicara que una de sus prótesis mamarias había explotado. Algunos especularon que esto podría ser una excusa para evadir su situación judicial, pero Merlano mostró claramente el estado del implante afectado.

“Acabo de salir de cirugía hace 20 minutos. Seguramente tú pensabas que iba a estar zombi o loca, pero no. Yo no sé esta gente qué hace, yo salí divinamente”, aseguró la creadora de contenido el lunes 24 de junio a través de sus historias de Instagram.

Aida Victoria expresó su sorpresa por el estado destruido en el que se encontraba una de sus prótesis mamarias y aseguró que no se había dado cuenta de la situación.

La influencer decidió reemplazar las prótesis, pero no reveló a sus seguidores el nuevo tamaño, ya que en ocasiones anteriores había mencionado no estar segura si aumentar o reducir la talla de sus senos.

La prótesis se había reventado y se encontraba en malas condiciones, por lo que fue crucial que Merlano acudiera rápidamente para retirarla y reemplazarla. “Yo no puedo creer que haya tenido esa prótesis así y yo no me haya dado cuenta”, aseguró Merlano.

Según la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.), este es uno de los riesgos asociados con los implantes mamarios, ya que pueden sufrir una ruptura silenciosa (sin síntomas) cuando están rellenos con gel de silicona.

Merlano se encuentra recuperándose de la intervención y aseguró que el personal médico de la clínica donde asistió “tiene buena mano”, ya que no siente ningún dolor.

En otro video, se la puede ver usando una faja que debe mantener por algunos días para recuperarse satisfactoriamente de la cirugía, e incluso ofreciendo un descuento en la clínica donde fue operada.