Esperanza Gómez reveló que está sufriendo grave enfermedad y por esto se retirará

Está padeciendo fuertes dolores en su columna que le impiden trabajar.

En una reciente entrevista con La Red Viral, Gómez compartió detalles sobre su condición de salud que le está impidiendo trabajar como lo hacía normalmente. Según la caldense, grabar se le ha convertido en un completo reto por el dolor que siente en su columna y peor aún con lo que implica tener sexo para las plataformas. "Voy a terminar dejando la industria más por salud que por otra cosa. Me está costando mucho trabajo grabar. No se tiene sexo tan suave, como lo puede tener una persona en la intimidad con su pareja, un amigo o un amante; es un sexo diferente", explicó.

Cabe recordar que hace algunos años, la actriz sufrió un incidente en su casa que le hizo darse cuenta de su problema. “Estaba tendida en mi cama y cuando me fui a levantar, no me respondía el cuerpo. Sentía como si me estuvieran cortando con un cuchillo en el centro de la columna. No me podía mover”, relató. Asustada, acudió al médico y allí una radiografía reveló que su columna había estado degenerándose desde los siete años, mostrando el desgaste típico de una persona de 80 años. Su profesión pudo haber influído de manera significativa en esta afección que hoy la tiene preocupada.

Aunque para ella no hay otra salida que retirarse de la industria porno, mencionó que no ha tomado la decisión porque primero quiere asegurar unas inversiones para su futuro y así mantener su estilo de vida. También reveló que se encuentra pasando por un momento depresivo que la tiene muy inestable.