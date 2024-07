"Da cringe escucharlo" Westcol compuso canción para Aída y no lo bajan de ridículo

Varios internautas opinaron que el joven ya no sabe cómo llamar la atención de Aída.

El popular streamer Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol, ha sido centro de atención en las últimas horas tras las acusaciones de infidelidad hacia su pareja, Aida Victoria Merlano, con una mujer llamada Nataly Morales. La noticia ha sorprendido a sus seguidores, quienes han sido testigos de la relación amorosa que Westcol y la barranquillera compartieron públicamente en redes sociales.