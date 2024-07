Ella es Wendy Sánchez, la ‘India de Colombia’ que enamora en los partidos de la Selección

Contó lo que ha hecho para tener su sensual figura.

Wendy Sánchez, una estudiante de psicología de 24 años, ha capturado la atención en la Copa América con su entusiasta apoyo a la selección colombiana. Conocida como “La India de Colombia” por su llamativo atuendo de plumas, Wendy se volvió viral en 2023 cuando fue vista animando a la tricolor en el Estadio Metropolitano de Barranquilla durante un partido de Eliminatorias Sudamericanas.

Desde ese momento, su popularidad en redes sociales ha crecido rápidamente, alcanzando más de 250.000 seguidores en Instagram. Wendy explicó en una entrevista con Fredy Arciniegas de ‘El Deportivo’ que su apodo y atuendo surgieron de una sesión de fotos, y decidió llevarlo a un partido sin imaginar el impacto que tendría.

“Yo tenía el penacho y ya había ido a varios partidos de la Selección con el penacho y con la camiseta de la Selección Colombia, pero allá hace mucho calor, así que decidí vestirme diferente, más destapada porque allá hace mucho calor”, dijo la joven en una entrevista con W Radio.

Según reportó Tropicana, Sánchez le contó al medio ya citado que su esbelta figura no es natural. “La verdad yo voy mucho al gimnasio, también me operé, pero yo soy muy juiciosa con la alimentación, siempre trato de comer cosas saludables para mantener la figura. Yo me operé los senos y me hice la liposucción”. No obstante, Wendy sigue robando miradas y suspiros a los demás hinchas.