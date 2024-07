"Tengo que llegar con los poderes" Yina se hará drástica cirugía para participar en reinado

Hace unas semanas, Yina Calderón reveló que le interesa ser reina, por lo que se someterá a unos procedimientos con los que “va a volver a nacer”.

Yina Calderón es una de las ‘influencers’ más controvertidas del país, como lo evidencian las diversas controversias en las que se ha visto envuelta, incluyendo discusiones con otras celebridades, problemas con el alcohol y cirugías estéticas fallidas.

Saltó a la fama por su participación en el reality Protagonistas de nuestra tele, pero su verdadera popularidad creció a través de las redes sociales y el contenido que comenzó a crear, alcanzando más de 725.000 seguidores en plataformas como Instagram.

A través de esta plataforma, Yina Calderón se mantiene en contacto con sus seguidores, compartiendo diversos aspectos de su vida cotidiana, como sus momentos de descanso, trabajo e incluso algunos de sus planes futuros, como su intención de participar en un reinado de belleza.

Esto lo reveló hace algunas semanas cuando se sinceró con sus fanáticos y les comunicó su deseo de convertirse en reina, anunciando que había recibido una propuesta para competir en un concurso de este tipo.

“Para los que pensaban que era una broma al principio, me llegó la propuesta. Dije sí, pero tengo tatuajes, tengo cirugía, nunca he sido reina, y soy una bruta caminando en tacones. Me va a preparar ‘el más top de los top’, preparador de reinas a nivel mundial, César Prado,” expresó la influencer en ese momento.

En esa ocasión, Yina Calderón admitió que aunque será un desafío, confía en que, con la preparación adecuada, podrá desempeñarse bien.

“Sé que no sé caminar en tacones, sé que para mí va a ser duro porque soy una niña campesina, que la vida la trajo acá y que me la he luchado. Les voy a mostrar que los sueños nunca son imposibles”, afirmó la influencer.

Sorprendiendo a muchos, Yina Calderón reveló que se sometería a algunas intervenciones estéticas para mejorar su apariencia de cara al concurso de belleza.

A través de las historias de su Instagram, anunció que visitaría a una de las mejores especialistas en retoques estéticos para realizarse procedimientos en la nariz, labios y mentón.

“Me voy a hacer la nariz, yo tengo que ir a ese reinado con todos los poderes. Ya estoy lista para el procedimiento. Yo nunca me he dejado inyectar la cara, es la verdad, soy reacia a eso, por todo lo que me ha pasado con los biopolímeros. ¿Qué me va a hacer? Nariz, labio, mentón, voy a volver a nacer hoy”, reveló Calderón a sus seguidores.