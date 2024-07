“Lloro como un bebé”: la Liendra contó que está muy deprimido y mantiene rezando

La Liendra reveló que está enfrentando un período difícil en su vida, admitiendo haber vivido episodios de depresión en las últimas semanas.

El popular influencer colombiano conocido como La Liendra no está pasando por su mejor momento. En las últimas semanas, ha enfrentado episodios de depresión debido a una situación que lo ha dejado muy afectado. A pesar de esto, La Liendra ha optado por no compartir mucho sobre su estado emocional en las redes sociales.

Recientemente, La Liendra viajó a Alemania para apoyar a la selección de fútbol de Portugal durante la Euro 2024, asistiendo a los tres partidos de la fase de grupos para mostrar su apoyo a su ídolo, Cristiano Ronaldo. Después de este viaje, llegó a Estados Unidos para presenciar los partidos de la Selección Colombia en la Copa América.

En medio de su viaje, el creador de contenido realizó una sesión de preguntas y respuestas en Instagram. Durante esta interacción, reveló que está pasando por un momento emocionalmente difícil debido a la reciente pérdida de su mascota, Scooby.

“Estoy muy afectado por dentro, me siento muy triste, muy deprimido. Aún no he superado su partida. Rezo mucho por él, lloro como un niño”, compartió el influencer, mostrando su vulnerabilidad ante sus seguidores.

La Liendra explicó que, aunque la pérdida de Scooby ha tenido un profundo impacto en él, no lo ha mostrado en redes sociales debido a que su mascota no solía aparecer con frecuencia en sus publicaciones. Sin embargo, reconoció que la ausencia de Scooby pesa mucho en su vida privada.

El influencer joven admitió que aún le resulta difícil aceptar la pérdida de su mascota y no sabe cuánto tiempo le llevará superar este dolor. A pesar de sentirse triste, sigue compartiendo contenido y cumpliendo con sus compromisos profesionales.