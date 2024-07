Esperanza Gómez reveló que recibió amanezas de muerte, ¿qué pasó?

La actriz también señaló que ha sido víctima de persecución, tanto física como a través de sus redes sociales, y que incluso le han hackeado su teléfono.

En los últimos días, Esperanza Gómez reveló haber recibido propuestas sexuales de personalidades famosas, incluyendo un ministro del país. Según la actriz de cine para adultos, el político le ofreció una millonaria suma de dinero a cambio de una noche sexual. Luego de estas declaraciones la actriz reveló que recibió amenazas de muerte.

“El periodista que me hizo la entrevista fue el primero en recibir amenazas de muerte”, dijo la actriz, refiriéndose a Daniel Muñoz y a la entrevista que concedió a La Red Viral el 27 de junio. “Hay gente que dice que yo tengo una deuda con el país para que yo diga el nombre y a qué gobierno pertenece”, añadió Esperanza Gómez.

Puede leer: ¿Lo dejaron sin nada? Así fue la repartición de bienes en el divorcio de Luis Alberto Posada y su exesposa

Después de la entrevista inicial, Gómez explicó que Muñoz la llamó preocupado, pidiéndole que aclarara la situación ya que nunca había acusado a un gobierno en específico. “Él me llamó asustado diciéndome que saliera a aclarar este tema porque nunca se había metido con un gobierno en específico. Al que más atacaron fue a él, porque las amenazas fueron debido a esta entrevista”, afirmó.

La actriz también señaló que ha sido víctima de persecución, tanto física como a través de sus redes sociales, y que incluso le han hackeado su teléfono. “Ya me han amenazado antes por otras entrevistas que he dado”, comentó Gómez. “Yo digo en general las cosas que me preguntan porque eso es una cosa muy grave en nuestro país en el cual hay muchas personas en el cementerio debido a ese tipo de cosas”, explicó.

Además: Inesperada pelea de Maluma con hinchas argentinos en la final de la Copa América

Gómez subrayó que si quisiera revelar todas las propuestas que ha recibido, el gobierno más afectado no sería el actual. Ante las especulaciones de los internautas que atribuían la propuesta a ministros de los gobiernos de Petro o Duque, la actriz evitó dar fechas específicas. También expresó dudas sobre la capacidad económica de la persona que la contactó: “No creo que de verdad ninguna persona tenga ese dinero, a menos que sea una persona de Hollywood o alguien de los países árabes, porque allí hay petróleo y ellos sí pagan, pero los chichipatos que hay en Latinoamérica y en Colombia no creo”.