Alejandro Riaño denuncia que recibió amenazas de muerte por chiste que hizo recientemente

Ante la creciente controversia con la camiseta del Atlético Bucaramanga, Alejandro Riaño decidió aclarar lo sucedido y pedir disculpas a través de su cuenta de Instagram. Sin embargo, también denunció que recibió amenazas de muerte.

Una nueva polémica surgió en torno al Atlético Bucaramanga, pero esta vez fue protagonizada por Juanpis González, el personaje satírico creado por Alejandro Riaño, y el futbolista del Club Independiente Santa Fe, Hugo Rodallega. La situación ha escalado al punto que tanto Alejandro Riaño como Rodallega han salido a pedir disculpas, incluso Riaño denunció que recibió amenazas de muerte.

En un video que circuló por las redes sociales, Juanpis González aparece entregándole una camiseta del Atlético Bucaramanga al futbolista Hugo Rodallega, la cual utiliza para “limpiar el polvo” de la mesa. Esta acción generó indignación entre los seguidores del equipo y habitantes de Bucaramanga.

Uno de los primeros en referirse al tema fue el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, quien expresó su descontento a través de sus redes sociales, exigiendo respeto hacia el equipo y su logro: “Me gustaría invitar a Alejandro Riaño a Bucaramanga para que él conociese de primera mano lo que representa esa camiseta para la gran mayoría de bumangueses. Un equipo humilde, que logró su primera estrella con mucho sacrificio, merece que se le respete su camiseta y escudo”.

Ante la creciente controversia, Alejandro Riaño decidió aclarar lo sucedido y pedir disculpas. En un video, Riaño explicó: “Paso por acá a hablarles directamente a los hinchas del Bucaramanga que están bravos por el acto que cometió un personaje de ficción llamado Juanpis González, un personaje que creé para representar todo lo que para mí está mal. Un acto en el que coje la camiseta del Bucaramanga y limpia la mesa y esto para ellos ha sido un acto súper atrevido, cosa en la que tiene toda la razón, para eso creé el personaje. Es machista, clasista, xenófobo, homófobo, irrespetuoso, todo lo que para mí como Alejandro Riaño está mal”.

Al final del video que publicó en sus historias de Instagram añadió que recibió amenazas de muerte por parte de algunos usuarios en internet: “Les mando un abrazo muy grande, ya me han llegado mensajes de por acá no se aparezca o lo matamos, que es muy triste. Les mando un abrazo muy grande, espero estar muy pronto por allá, riéndonos de este tema, a quienes realmente lo entendieron”.

El actor también expresó: “Quiero muchísimo Bucaramanga, a la gente del Atlético Bucaramanga porque me alegré por su triunfo, y esto no tiene nada que ver con lo que yo Alejandro Riaño pienso, y ni siquiera mis valores. A quien le molestó pido disculpas, pero también los invito a que vean un poco más allá ese video. En casi toda la entrevista se habla sobre el racismo, y de esto casi nadie habla, que me parece más importante”.

Alejandro Riaño además se dirigió a quienes no comprenden el propósito satírico de su personaje: “A quienes después de ocho años de haber creado a Juanpis González no entienden el fin del personaje, les pido una disculpa si esto ayuda en algo. Me parece muy bien que hagan respetar su camiseta, su bandera, su ciudad, eso está muy bien. Así deberíamos hacernos respetar siempre, por cosas que hoy en día la gente ni siquiera se indigna y que denunció con el mismo personaje”.