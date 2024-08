Luisa Fernanda W fue a urgencias e ingresó al quirófano: ¿qué le pasó?

La creadora de contenido paisa intentó soportar el dolor, pero la persistencia del malestar la llevó a finalmente consultar a su médico.

Luisa Fernanda W, la reconocida influenciadora, le anunció a sus seguidores que, luego de una consulta médica, se le indicó la necesidad de someterse a una cirugía urgente. En sus historias de Instagram, donde cuenta con más de 19 millones de seguidores, la cantante y creadora de contenido comentó que había estado sufriendo un dolor intenso en su boca.

En un principio, creyó que el malestar era causado por una lesión del cepillo de dientes, pero después de visitar a un especialista, descubrió que se trataba de una afección mucho más grave de lo que había pensado.

Descubrió que el dolor era causado por sus cordales, que ya no tenían suficiente espacio en su mandíbula y necesitaban ser extraídas de urgencia. “Hoy estuve llorando como una niña pequeña. Les había contado que el problema era por un accidente con el cepillo de dientes, pero resulta que no era eso. El dolor era porque las dos cordales de este lado de mi cara (izquierdo) no cabían más. Era insoportable”, explicó la prometida de Pipe Bueno en uno de sus videos.

La creadora de contenido paisa intentó soportar el dolor, pero la persistencia del malestar la llevó a finalmente consultar a su odontóloga. “No le había prestado atención; se me ha inflamado de una manera que no se imaginan. Mi doctora me dijo: ‘Luisa, ¿por qué no habías venido antes?’ Me regañó muchísimo,” relató Luisa Fernanda a sus seguidores.

Debido a la cirugía, la influenciadora estará en recuperación y deberá reducir su actividad en redes sociales. No obstante, la paisa mencionó que dejó contenido preparado para sus seguidores: “Ahí tengo un par de cositas que les iré publicando,” aunque advirtió que la frecuencia de las publicaciones será menor de lo habitual debido a la situación inesperada.