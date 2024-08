¿Rivalidad a la vista? Cony habló de la enemistad entre Claudia y Adria

En ‘MasterChef Celebrity’ han comenzado a surgir conflictos entre los participantes, y Cony Camelo ha estado en el centro de varios de ellos.



Desde hace algunas semanas, ‘MasterChef Celebrity Colombia’ ha capturado la atención de la audiencia, convirtiéndose en uno de los programas más vistos. El episodio del 2 de agosto de 2024 dejó a todos sorprendidos, tanto a los televidentes como a los concursantes.

Desde los primeros minutos del programa, la ausencia de la presentadora Claudia Bahamón se hizo evidente, lo que llevó a varios cocineros a especular humorísticamente sobre las razones detrás de su falta. Sin embargo, fue Cony Camelo quien acaparó la atención al revelar una información inesperada que involucraba a la chef mexicana Adria Marina y a Claudia Bahamón.

El incidente ocurrió antes de que los jurados, Rausch, Zubiría y Adria, cambiaran el reto de eliminación por uno de salvación. Los jueces aprovecharon la oportunidad para aliviar la tensión y generar risas entre los participantes, pero Cony Camelo se robó el protagonismo con su sorprendente revelación.

Los tres jueces aprovecharon el momento y pidieron a los ocho portadores del delantal negro que inventaran teorías extravagantes sobre la ausencia de Claudia Bahamón en el programa. Mientras algunos insinuaban que se trataba de un resfriado o una fuerte gripe, Cony Camelo se lo tomó más en serio y fue más allá con su suposición

La actriz afirmó que Claudia Bahamón había tenido una pelea con la chef mexicana Adria Marina, debido a un vestido, y que Bahamón fue quien salió perdiendo en la disputa.

“Claudia no vino porque se pelearon con la ‘chef mamacita’ por un vestido. La chef se lo iba a poner, y a Claudia no le quedaba tan bonito, así que Adria se lo midió y le quedó perfecto. A Claudia no le gustó, lo tiró y se fue corriendo”, comentó la actriz.

Entre risas, muchos de sus compañeros apoyaron la historia de Cony Camelo, mientras que la chef mexicana se divertía con la narración. La creatividad de Camelo recibió aplausos de los presentes.

Después de este momento de humor, los jurados retomaron el enfoque y dieron las indicaciones del desafío, que se centraba en resaltar los sabores del arroz, las arvejas, los frijoles y otros granos.