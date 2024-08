Por criticar a Ángela Aguilar y a Nodal, presentador colombiano fue despedido de su trabajo

El actor habría dicho algo que a Pepe Aguilar no le gustó.

Daniel Arenas, conocido actor colombiano y pareja de la modelo Daniella Álvarez, ha dejado su puesto como presentador del programa matutino 'Hoy Día' de Telemundo tras un año y medio. Esta noticia sorprendió a sus seguidores y al público del programa, generando especulaciones sobre las razones detrás de su repentina salida.

Arenas, quien había estado disfrutando de su faceta como presentador y distanciándose de su carrera actoral, no ha dado una explicación clara sobre su renuncia. Sin embargo, las redes sociales han comenzado a especular que la decisión pudo haber sido influenciada por un conflicto relacionado con sus opiniones sobre la relación entre los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar.

En una conversación en el set de 'Hoy Día', Daniel Arenas comentó sobre la importancia de distinguir entre amor y engaño, afirmando: “Nos está viendo un público para el que somos ejemplo. Que pongamos la palabra amor en igualdad con infidelidad, me perdonas, pero no. Una cosa es cariño, te aprecio, te admiro, pareja, pero... ¿Te amo? Si te amo, no te soy infiel, discúlpenme. Por eso está la sociedad como está, porque estamos normalizando que quien ama puede ser infiel, olvídate. Eso no es así, eso no es amor”.

Estas declaraciones, según rumores, habrían enfurecido a Pepe Aguilar, padre de Ángela Aguilar. Se especula que Pepe Aguilar podría haber influido en los directivos de Telemundo para que despidieran a Arenas debido a sus comentarios, percibidos como una crítica a la relación de su hija con Christian Nodal.