En una entrevista exclusiva con la periodista Natalia Gualanday del diario EL NUEVO DÍA, Harold Trompetero habla de su película de terror La Patasola, inspirada en un mito colombiano sobre la infidelidad.



Harold Trompetero, conocido por sus comedias, decidió explorar el terror cuando Armando Aguilar le presentó la historia. La película busca modernizar la leyenda para atraer a las nuevas generaciones, centrándose en la venganza de la figura mítica contra los infieles.

"Había hecho muchas películas de humor y me habían propuesto desde hacía mucho tiempo películas de terror, pero no había encontrado una historia que me cautivara hasta que me presentaron la idea de La Patasola y me apasionó mucho porque hablaba de la infidelidad", nos cuenta Trompetero.

La presencia de La Patasola en medio del rodaje

Durante la producción, Trompetero relata experiencias misteriosas que vivieron algunos actores durante el rodaje.



"Robinson Díaz se quedó a dormir en la locación donde estábamos filmando y le quedaba súper complicado dormirse y sentía como la presencia todo el tiempo de la Patasola, le tocaba dormir con la luz prendida todo el tiempo".

Harold interpreta estos hechos como parte del proceso para lograr el producto que veremos en pantalla grande. "Yo lo que pienso es que como que La Patasola fue la entidad que hizo que la película se hiciera, o sea esa película tenía que hacerse, yo escogía cosas, y la película decía esto no o esto sí, por ejemplo, faltando una semana teníamos lista la locación y se nos cayó, y apareció de la nada una locación que era mucho mejor".

Continúa con sus anécdotas: "el casting fue muy difícil y después de dar vueltas y vueltas y vueltas aparece Ramiro Meneses y Robinson Díaz, quizás dos de los más grandes actores de Colombia que dicen queremos hacer la película. Una seria de coincidencias que pareciera que La Patasola estuviera empujando para que la película se hiciera a su manera".

El director narró también los desafíos como la complejidad de los efectos especiales y el manejo del suspenso. "Hubo mucho retos, uno de los más grandes era hacer La Patasola, una entidad que se mueva con una sola pata", comenta entre risas.

También hizo énfasis en el guion, pues, es consciente del consumo que el público tiene de productos internacionales con narrativas de terror, y tratar de vender terror y suspenso, fue también un reto para el equipo de producción. A pesar de las dificultades, disfrutó del proceso, describiéndolo como un aprendizaje constante.

Luego expresó su cercanía con el Tolima, destacando la riqueza cultural y gastronómica de la región. "Yo viajo mucho al eje cafetero y paso siempre por el Tolima, conocí Armero, adoro la lechona, es mi perdición, este plato no tiene comparación en el mundo y además es sin arroz", volvió a las risas.

La Patasola se estrenará en noviembre, y Trompetero invita al público a seguir el proyecto en redes sociales y a disfrutar de un producto que, además de entretener, invita a reflexionar sobre la infidelidad.