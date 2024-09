¡Eran más de tres!; Piqué le habría sido infiel a Shakira con otra mujer

Piqué ha vuelto ha estar en el ojo del huracán luego de conocerse que le habría sido infiel a Shakira en diversas ocasiones.



De acuerdo con periodistas españoles cuando el jugador de fútbol, Gerad Piqué estaba empezando su romance con la cantante barranquillera Shakira, le habría sido infiel con la estrella española Yola Berrocal. Además: Las personas impuntuales son las más creativas según la ciencia

Los hechos habrían sucedido cuando Piqué, tras ganar la Copa del Mundo con el equipo de fútbol español, celebró en una discoteca de Madrid con Berrocal. La artista, salió a dar sus declaraciones pero encendió aún más las redes.

“Mira, hay gente que dice que me vio, ¿no? Vale, si hay gente que me vio, ¡que lo cuenten ellos! Yo no confirmo ni desmiento. Nada”, afirmó Berrocal.