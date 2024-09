La reacción de 'Don Jediondo', amigo cercano de 'La Gorda Fabiola', tras enterarse de su muerte

El comediante se quebró en plena entrevista.

Colombia está de luto tras el fallecimiento de la reconocida humorista Fabiola Posada, más conocida como 'La Gorda' Fabiola. La comediante, de 61 años, falleció en Bogotá debido a complicaciones de salud que la mantuvieron hospitalizada en los últimos días.

Fabiola Posada, nacida en Santa Marta el 18 de septiembre de 1963, deja un legado imborrable en el mundo del entretenimiento colombiano. Reconocida por su participación en el programa "Sábados Felices", su estilo irreverente y carisma conquistaron a generaciones de televidentes.

Puede leer: ¡Atención! Murió la ‘Gorda Fabiola’

No es un secreto que su estado de salud se agravó recientemente debido a una infección que comprometió su sistema respiratorio y cardiovascular. A pesar de los esfuerzos médicos, este jueves, un día después de cumplir años, perdió la batalla y murió.

Como era de esperarse, las reacciones de sus compañeros del Canal Caracol fueron muy conmovedoras. Unos de los primeros en enterarse, fueron Carlos Calero, Carolina Cruz, Iván Lalinde y demás integrantes del programa Día a Día. Allí, interrumpieron el libreto para enviar un sentido mensaje en su memoria y un sentido pésame a su hijo y esposo. El también humorista conocido como 'Polilla'.

Por otro lado, 'Don Jediondo', uno de los amigos más cercanos de la humorista, también abrió su corazón luego de enterarse de la desgarradora noticia. Según El Tiempo, en ese momento se encontraba en la emisora 10AM de Caracol Radio, donde con voz entrecortada se pronunció al respecto.

Además: ¿Por tirarse un gas en un ascensor? Alerta contó por qué lo echaron de Sábados Felices

“Se nos fue la gordita, era la mamá de los humoristas; yo grabé la semana pasada con ella y me dijo que estaba mejor, no sabe el dolor que me da. Era una gran persona, muy tierna, muy servicial”, expresó.

“Ella varias veces había superado su tema, tenía un tema, creo que de desnutrición. Hubo un momento, incluso, en el que Polillita, hace como tres años, nos escribió como a las 3 de la mañana y nos dijo ‘oren porque la gordita se nos está yendo’, pero la lograron sacar adelante. El médico le recomendó comer proteína por el tema de la desnutrición y parece que hubo una falla general, como una falla sistémica”, recordó el famoso.

“Nos ha dado muy duro lo de la gordita Fabiola. Ella tenía un corazón muy grande. Ella organizaba todo, por ejemplo, si un compañero estaba enfermo o tenía una necesidad, ella era la que organizaba el evento para reunir algo para el compañero, no solo para los humoristas, sino para un técnico o un camarógrafo que estuviera mal. La fiesta de despedida de ‘Sábados Felices’ la organizaba ella, todo, todo, por eso era la mamá de los humoristas. Ella llegaba preguntando, pero con toda sinceridad. ‘Mijito cómo estás, cómo te ha ido, dime qué necesitas, cómo estás’, ella tenía solución para todo, pero con una sinceridad, sin ningún interés, con entrega, buena persona, excelente persona”, puntualizó.