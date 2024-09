Yina Calderón le respondió a Jessi Uribe; lo llamó fracasado

La creadora de contenido no se quedó callada y se despachó contra el cantante de música popular.

En días pasados, Jessi Uribe en entrevista afirmó que Yina Calderón le parecía un demonio y que estaba en desacuerdo con el trabajo realizado por la creadora de contenido en redes sociales, pues según el artista, solo se dedica a hablar mal de las personas.

Al respecto, Calderón en una trasmisión en vivo realizada por la plataforma Kick, reaccionó a las declaraciones dadas por Uribe, “Jessi Uribe dijo que yo era un demonio, y yo les digo, yo soy un demonio, pero él es un fracasado que no volvió a pegar ni un solo tema. Desde que hizo lo que hizo con la mujer que lo amaba, con esa otra, no volvió a pegar ni un solo tema ¿O díganme que tema se ha pegado? Ninguno, solo que a la gente le duele que uno le diga la verdad en la cara”, afirmó.

Finalmente, la creadora, en un tono sarcástico aseguró que seguiría haciendo su contenido de forma habitual, sin importarle las declaraciones de Jessi Uribe, “si para él yo soy un demonio, listo lo soy, ¿qué? no voy a comer, no voy a transmitir, no voy a vender fajas. No niñas definitivamente se me acabó el mundo, pues que tristeza, me entienden, next”, enfatizó Calderón.