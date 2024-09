Laura Acuña vive angustiosa situación con un fan obsesionado: se siente en peligro

Según su relato, le causa ansiedad estar en lugares públicos, ya que suele encontrarse con él.

La presentadora Laura Acuña ha revelado, en una entrevista con el cantante Yeison Jiménez en su podcast Camino al éxito, que actualmente enfrenta una situación preocupante con un supuesto admirador que la sigue a cada lugar público donde ella anuncia su presencia en redes sociales.

Acuña, de 42 años, explicó que comenzó a notar el comportamiento inquietante de este hombre hace algunos meses, quien aparece en todos los sitios a los que ella acude después de publicar su ubicación en Instagram. Según la presentadora, este hombre joven le genera una gran sensación de inseguridad, al punto que ha tenido que tomar mayores precauciones para evitar encontrarse con él.

"Es un miedo literal, me siento insegura", comentó Acuña, señalando que, cuando lo ve, experimenta una sensación de desconcierto que la obliga a repensar sus movimientos y buscar salidas rápidas de los lugares públicos.

Acuña también compartió que, a su parecer, el hombre no está mentalmente estable, lo que incrementa su intranquilidad. Para finalizar, recordó que no es la primera vez que enfrenta una situación similar. Contó que hace unos años una fan la seguía a todas partes y se enojaba cuando no podía verla.

El caso ha alarmado a los seguidores de la presentadora, quienes piden que se tomen cartas en el asunto para evitar futuros problemas con este hombre.