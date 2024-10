Yina Calderón realizó impactante anuncio; seguirá los pasos de Epa Colombia

La creadora de contenido y empresaria de fajas hizo un importante anuncio en sus redes sociales que no pasó desapercibido por sus seguidores.

En una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido aprovechó para compartir diferentes aspectos de su vida. Una seguidora le cuestionó si deseaba ser mamá en algún momento de su vida, a lo que Calderón respondió que desea seguir los pasos de su amiga, la también creadora de contenido Epa Colombia.

“He estado pensando en eso y yo creo que para el otro año quiero un hijo, por inseminación, de la misma manera en la que la tuvo Epa. Son decisiones que a veces ustedes no entienden y dicen por qué si a ti te gustan los hombres”, afirmó Calderón.

Anticipándose a la controversia que generaría su decisión, Yina, explicó que aún no ha encontrado a un compañero sentimental que cumpla con sus expectativas, "No he encontrado a un man que yo te diga, lo quiero para papá de mi hijo, o me parece que va a ser ejemplo para mi hijo, o siento que mi hijo lo va a admirar, entonces si lo tengo, lo tengo para inseminación para el otro año, voy a cumplir 33 años, ya es momento”, enfatizó Calderón.

Tras sus declaraciones, las reacciones de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar y algunos de ellos demostraron su desagrado con la decisión de la empresaria, “no me cae mal Yina, pero ella tampoco es el mejor ejemplo para un hijo. Que lo piense mejor”; “Señor, por favor NO la reproduzcas”; “Uy qué pesar de esa criatura, como es que está mujer se va a reproducir”; “Uy no pobrecito un bebé con esta Vieja, mina primero vaya a un psicólogo para que le arregle esa vida tan desordenada que lleva, no puede ni con usted y si va a poder con un bebé”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.