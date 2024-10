¿Un castigo o premio?: esto implica ser vecino de Silvestre Dangond

El artista ensaya en su casa y convierte el espacio en un concierto gratuito.

Ser vecino del reconocido cantante de vallenato Silvestre Dangond implica una serie de particularidades. No solo se requiere un alto nivel económico para residir en la exclusiva zona donde vive, sino que también se debe tener un gusto por el vallenato, ya que las parrandas del artista son parte del día a día.

En un video compartido recientemente por un curioso, se puede escuchar cómo es el estilo de vida del artista y, de paso, el de sus vecinos. Según la descripción del clip, el artista a veces realiza ensayos para sus shows en su apartamento, reuniéndose con músicos para preparar sus presentaciones.

Sin embargo, el alto volumen de los instrumentos y la amplificación del micrófono convierten el espacio residencial en un estadio para un concierto. Así lo han descrito algunos internautas que han visto el video. "Puede ser muy Silvestre Dangond, pero a esas horas de la noche la gente necesita descansar. No me imagino las parrandas que se arma en el apartamento y todo el mundo debe aguantarlo", se lee en las redes. No obstante, no todos lo ven como algo negativo; varios fanáticos han expresado su deseo de ser uno de esos vecinos para disfrutarlo sin costo alguno, como dicen, "mantenerse de concierto en concierto sin pagar un solo peso".

¿Usted qué opina?