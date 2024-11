Andrea Valdiri revela las razones detrás de la penalización de su cuenta de Instagram

Andrea Valdiri regresó a sus redes sociales luego de una ausencia prolongada, y compartió con sus seguidores las razones por las cuales estuvo fuera de la plataforma.



En un emotivo mensaje, la influencer barranquillera explicó que su cuenta fue penalizada debido a una serie de complicaciones relacionadas con las normas de Meta, “cuiden mucho esta herramienta", fue el mensaje que dejó claro la importancia de entender las políticas que rigen estas redes sociales.

Leer: El actor Juan Muñoz de 'Padres e hijos' fue hallado sin vida en su casa

Valdiri detalló que durante su ausencia, enfrentó dificultades inesperadas, incluyendo la pérdida temporal de su cuenta. “Ustedes no me van a creer, pero a mí me quitaron la cuenta. Es verdad, y la gente y que en Halloween va a salir con algo, la súper sorpresa, tampoco pude”, expresó la creadora de contenido, quien añadió que el proceso de recuperación fue complicado y estresante. La influencer confesó que la situación la dejó muy preocupada, incluso llegó a afectar su bienestar, ya que no podía dormir debido a la incertidumbre de lo que estaba sucediendo.

Puede leer: Gabriela Spanic reveló que un tío abusó de ella cuando era niña

La influencer explicó que no solo se enfrenta a limitaciones sobre el tipo de contenido que puede compartir, sino también a una vigilancia intensiva a través de tecnología avanzada, como el reconocimiento facial y de voz.

“Estás más investigado que los investigados. Ahora hay cosas que no puedo hacer, por ejemplo: palabras que no puedo decir, contenido como los animalitos, el sapito, y a parte de eso súmale la gente que no gusta de ti. Hay gente que me detesta y el contenido mío lo ponen como si fuera bullying, acoso y un montón de chicharrones”, enfatizó Valdiri.