"Me sentí secuestrada": Angélica Jaramillo escapó del centro de rehabilitación; así lo confesó

La modelo Angélica Jaramillo, conocida por su participación en Protagonistas de Nuestra Tele, reveló detalles de su reciente proceso de rehabilitación y su lucha contra la adicción a las drogas. En una entrevista con Semana, Jaramillo contó que su familia la internó en un centro de rehabilitación en Medellín después de un preocupante video en redes sociales, donde confesaba su dependencia de sustancias.

Jaramillo, de 39 años, comentó que se sintió “secuestrada” durante su internamiento, afirmando que fue ingresada contra su voluntad y llegó a escapar del centro tras 26 días, luego de pedir varias veces su salida para regresar con sus hijos. La modelo relató que los primeros días de su tratamiento fueron particularmente difíciles, describiendo una experiencia en la que se sintió “forcejeada” y recluida en condiciones duras. "A mí me entraron seis personas, me forcejearon horrible, me lastimaron, pero no puedo entrar a hablar mal de esas cosas porque me generó una conciencia de nunca más querer volver a tocar un sitio de estos", mencionó.

Tras su salida, Jaramillo declaró que está “limpia” y que se ha sometido a exámenes para confirmarlo. En sus declaraciones, advirtió sobre los riesgos de la adicción y animó a las personas a rechazar el consumo de drogas, subrayando que “no son un juego” y que pueden llevar a momentos difíciles y no deseados.