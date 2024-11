¿Fariana tildó de envidiosa a Karol G? Esto se sabe

La cantante se refirió al nuevo estreno de la ‘Bichota’

Luego del estreno de la nueva canción de Karol G ‘+57’ en colaboración de grandes artistas reggaetoneros del país como Feid, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Bless y el talento emergente de Buenaventura ‘DFZM’, el sencillo ha generado todo tipo de reacciones.

Entre ellas, destaca la de la también cantante Fariana, antes conocida como Farina, quién en medio de una entrevista dio a conocer las razones por las cuáles no participó en el más reciente sencillo de Karol G.

“Esa respuesta se las tiene que dar Karol G porque supongo que la canción es de ella. ¿Qué concluyo yo? Definitivamente no se le quiere dar exposición a ninguna otra mujer de la música urbana en Colombia, porque no lo digo por mí, hay otras representantes. Está una Greeicy que está haciendo un trabajo increíble, Goyo, Nath, Soley, pero pues no sé, es la canción de ella y está bien”, afirmó Fariana.

Finalmente, ‘la nena fina’ comparó a la ‘Bichota’ con Bad Bunny, destacando que este último si ayudaba a los talentos emergentes a tener exposición, “a diferencia por ejemplo de un Bad Bunny que es un artista tan grande a nivel global, que tú lo ves colaborando con el más emergente de Puerto Rico, el pionero”. Hasta el momento, Karol G no se ha pronunciado sobre la situación.