Murió el actor Tony Todd a sus 69 años; lo recuerdan por 'Destino Final'

Sus fans quedaron atónitos con la noticia.

El reconocido actor estadounidense Tony Todd, famoso por sus icónicas interpretaciones en películas de terror como Candyman y la saga Destino Final, falleció a los 69 años el pasado viernes 8 de octubre en su residencia en Los Ángeles, según informó su representante al medio especializado Deadline. La noticia ha conmovido a sus seguidores, especialmente en el género de terror, donde su imponente presencia y voz profunda lo convirtieron en una leyenda.

Puede leer: En vídeo: hincha le robó a Neymar lujoso anillo antes de comenzar un partido

Nacido en Washington D.C. en 1954, Todd inició su carrera en el cine con un papel en Platoon (1986) de Oliver Stone, compartiendo escena con estrellas como Willem Dafoe y Johnny Depp. Posteriormente, su altura de 1.96 metros y su particular voz lo llevaron a roles en películas como Colors (1988) y Bird (1988), hasta consolidarse como un ícono del cine de horror en la década de los 90. En años recientes, Todd continuó participando en el género, destacándose en Hell Fest (2018) y en próximos estrenos como Werewolf Game y Stream, ambos programados para este 2024.

Además: Mujer murió luego de aplicarse inyección para adelgazar

Además de su carrera en el cine, Todd también trabajó en televisión, con papeles en la franquicia Star Trek, Homicide: Life on the Street, y en proyectos de voz, como en Transformers: Revenge of the Fallen. Recientemente, fue la voz de Venom en el exitoso videojuego Spider-Man 2.

Aún no se han revelado las causas de su muerte, y su familia ha solicitado privacidad en este momento. La pérdida de Todd deja un vacío en el cine de terror y entre sus seguidores, quienes lo recuerdan como un talento singular en la industria.