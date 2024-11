“Estaba lleno de sangre”: Yeferson Cossio ingresó a urgencias por intenso dolor

El influencer relató cómo un dolor extremo le causó una noche de insomnio y desesperación.



El reconocido influencer Yeferson Cossio, publicó a través de sus redes sociales que durante este fin de semana, sufrió un dolor intenso que lo llevó a recurrir al centro médico.

“Anoche me acosté juicioso, pero me fracturé una muela y ustedes no se imaginan el dolor a las 3 de la mañana. Le escribí a mi asistente para ver si podía contactar a la doctora, pero era complicado porque era domingo y al día siguiente era festivo”, mencionó.

Por suerte, su odontóloga pudo atenderlo el mismo día y, le practicaron una tomografía para evaluar la extensión del daño.

“El diente por dentro estaba lleno de sangre y hacía mucha presión, por eso el dolor era insoportable. Yo estaba desesperado, me lo quería arrancar. Muchas gracias, doc, qué salvada me pegó”, explicó.

Cossio no reveló la causa de la fractura, sin embargo, estas se producen por morder algo muy duro o por un golpe. Este incidente dental se suma a una serie de procedimientos médicos que el influencer ha enfrentado en los últimos meses.