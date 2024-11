Yeison Jiménez hizo inesperado anuncio sobre su carrera: "Mi cuerpo no me está respondiendo"

El cantante de música popular mencionó que intentará encontrar un equilibrio, ya que siente que su salud se está deteriorando.

Yeison Jiménez, uno de los artistas más destacados del género popular en Colombia, sorprendió a sus seguidores al anunciar una pausa en su carrera para cuidar su salud y bienestar personal. A través de sus redes sociales, el intérprete de éxitos como Aventurero compartió que planea reducir su carga de presentaciones para centrarse en su vida familiar y en su salud, la cual se ha visto afectada por el ritmo de su agenda.

El cantante explicó que su cuerpo ha empezado a mostrar señales de agotamiento, incluyendo problemas para dormir, dolores de cabeza y malestar articular. “Mi cuerpo ya no responde igual, me duele la cabeza, me cuesta dormir, y el dolor articular es constante”, comentó Jiménez, añadiendo que, aunque está en uno de los puntos más altos de su carrera, ha decidido priorizar su salud y bienestar emocional.

Jiménez, de 33 años, señaló que aunque ya tenía varias fechas agendadas, busca equilibrar sus compromisos laborales con momentos personales, alternando los conciertos con actividades de descanso y tiempo en familia. “Quiero un espacio para mí, intercalar mis conciertos con vacaciones, pasar tiempo con los míos”, indicó. Esta decisión afectará la disponibilidad de sus próximas fechas, algo que el artista ya comunicó a sus socios y empresarios.

Además, confesó que nunca ha podido asistir a eventos a los cuales ha querido ir, todo por sus exageradas ocupaciones, “Todos los fines de semana estoy en tarima, y eso también afecta psicológicamente”, concluyó, resaltando su deseo de vivir experiencias diferentes y cuidar tanto su salud física como mental.