“Ojalá se pueda recuperar”: Hijo de Karina, exmodelo que ahora es habitante de calle

Antes de terminar viviendo en las calles perteneció a una de las agencias de modelaje más prestigiosas del país.

Juan Antonio, es el hijo de Ingrid Karina, exmodelo que hizo parte de una de las agencias más importantes del país y ahora es habitante de calle en Medellín. El joven explicó a través de un video el motivo por el cual decidió crearle un perfil de TikTok a su madre, el cual ella podría administrar una vez deje las calles.

“Soy Juan Antonio, soy el hijo de Ingrid Karina, y creé esta cuenta hasta que ella tenga celular y pueda manejarla”, mencionó Antonio.

Juan Antonio ha publicado algunas fotografías de su madre cuando desfilaba en las pasarelas más importantes del país y aclaró las dudas de quienes se preocupan por su estado de salud.

“Quería aclararles algunas dudas. He leído muchos comentarios y en varios de ellos me preguntan por qué cree esta cuenta (de TikTok). Lo hice para que cuando mi mamá se recupere tenga de qué vivir. Muchos adictos cuando se recuperan vuelven a las drogas porque no tienen nada que hacer y nadie que les dé trabajo”, comentó.

El perfil en esta red social, cuya primera publicación fue hace aproximadamente dos días, ya cuenta con más de 100 mil seguidores y ha subido ocho contenidos.

“Ella puede dedicarse a las redes, después de todo es lo que siempre le ha gustado. Entonces, me gustaría darle esta cuenta apenas se recupere, y con un número muy importante de seguidores para que tenga de que mantenerse y pueda contar su vida”, puntualizó.