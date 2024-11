Fredy Guarín intentó quitarse la vida saltando desde un balcón

Guarín reveló el duro momento que vivió por culpa de su adicción al alcohol.

El exdeportista reveló que debido a problemas de alcoholismo tocó fondo durante la pandemia del Covid-19, perdiendo su hogar e incluso su trabajo. Actualmente se encuentra recibiendo ayuda psicológica.

"Vivía en un piso 17 y en ese momento me desconecté de la vida, de todo. Mi reacción fue mandarme por el balcón. Había una malla en el balcón. Salté y me devolvió. Obviamente, inconsciente de lo que estaba haciendo y no sé qué pasó”, afirmó Guarín.

Así mismo, el exdeportista confesó que debido a la soledad que enfrentaba y la imposibilidad de compartir con amigos en fiestas, tomó drásticas decisiones, “no había temor. Estaba con cualquier chica en Brasil, me abandoné por completo , borracho, me iba para la favela a buscar peligro”.