Jessica Cediel respondió críticas por publicar fotos ‘candentes’

La presentadora dejó claro que ignora estos ataques, pero no duda en responder cuando considera necesario defenderse.

La presentadora colombiana Jessica Cediel de 42 años, se encuentra en el centro de la atención luego de publicar fotos resaltando su cuerpo. Lo que generó entre los usuarios de Instagram elogios y criticas, siendo cuestionada por su forma de vestir y su fe cristiana.

Al paso salió Cediel, defendiendo su posición, aclarando su fe religiosa y el gusto por compartir fotos de su figura.

“Mi gente linda, no sé por qué hay tanto revuelo por una foto. Es una foto bonita, no es vulgar, es sexy. La gente que me conoce sabe cómo soy. Ser cristiana no me limita. Mientras se haga con amor y respeto, está bien. No se peguen de cosas que no tienen que pegarse”, publicó en sus historias de Instagram.

La bogotana ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes muestran interés por conocer detalles de su vida personal.

“No toda la vida vamos a tener este cuerpo ni estar en esta estación de la vida. Si te sientes orgulloso, compártelo con amor y respeto”, mencionó.

En medio de su mensaje, Jessica invitó a los usuarios a enfocarse en lo positivo y a disfrutar cada etapa de la vida.