Maleja Restrepo habló sobre el problema de salud que descubrió durante un viaje

La esposa de ‘Tatán’ Mejía compartió los detalles de esta inesperada situación.

La presentadora y actriz Maleja Restrepo, por medio de sus redes sociales reveló un tema íntimo sobre su vida y su salud, que padece desde hace poco. Se trata de un primer episodio que tuvo durante un viaje a Costa Rica, tras empezar a sentir que su corazón latía más rápido.

“Estoy sufriendo de ataques de pánico. Lo más fuerte fue anoche sábado o el viernes, no me acuerdo bien, pero yo estaba durmiendo, me levanté, entré al baño y me llegó un pensamiento que me iba a morir y el corazón empezó a latir muy fuerte. Sebas se levantó y me dijo que nos fuéramos para la clínica y yo le dije que no. Luego empezamos a respirar”, mencionó Restrepo.

Maleja contó que después de ese episodio, tuvo cita con la terapeuta y le dijeron que no habían malas noticias, tras los resultados de los exámenes médicos.

“Me hicieron exámenes de todo, incluso de mi tiroides y todo salió super bien, eso me tiene muy feliz”, puntualizó.