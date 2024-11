"Ya no tenía sueños": Sara Uribe recordó su relación con Freddy Guarín

Después de cuatro años de haber terminado su relación amorosa con el exfutbolista, la presentadora habló.

La modelo Sara Uribe habló sobre la compleja etapa que atravesaron como pareja con Fredy Guarín, luego de dos años de relación.

Según Uribe, hizo muchos esfuerzos por salvar su relación cuando vivían en China, pero nada fue suficiente y tomó la decisión de devolverse a Colombia.

“Yo tomé una decisión muy importante en mi vida. Te cuento que, cuando Jacobo tenía ocho meses, aproximadamente, me senté y dije: ‘¿Qué le voy a ofrecer a mi hijo? Están enfermas las personas que nos rodean ¡Tengo que irme! ¡Tengo que huir y buscar un bienestar para él!’ (...) Traté de soltar a una pareja, lo ayudaba y estaba para él, pero me empecé a debilitar. Ya no tenía sueños ni inspiraciones”, mencionó Uribe.

Al parecer, en esos momentos Freddy Guarín estaba presentando problemas con el alcohol, lo que aumentaba las discusiones familiares.

“Tenía que llevarlo a otro entorno, donde él creciera en un hogar lleno de amor y no donde escuchara gritos. Yo estaba viviendo con su padre, también es alcohólico, está pasando por momentos oscuros (...) Así que pensé en huir con Jacobo, pero no tenía las herramientas para hacerlo”, concluyó.