Los memes invaden las redes tras la derrota de Colombia contra Ecuador en las Eliminatorias

Memes por segunda derrota consecutiva de Colombia.

La derrota de la selección Colombia contra Ecuador, por 1-0, en la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de la FIFA 2026, no solo dejó una sensación de frustración en los hinchas, sino que también desató una ola de memes en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en compartir su decepción y humor frente a lo ocurrido en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

A pesar de que los aficionados colombianos llegaron al estadio con la esperanza renovada tras la derrota ante Uruguay, la selección no logró mostrar la garra esperada, y la derrota ante Ecuador dejó un sabor amargo. La rápida

La anotación de Enner Valencia a favor de los ecuatorianos fue suficiente para que el cuadro visitante se llevara los tres puntos, mientras que Colombia, pese a crear varias oportunidades, no logró concretarlas.

El golpe anímico de esta segunda derrota consecutiva fue evidente, y las redes sociales se inundaron de comentarios de los hinchas, quienes no tardaron en utilizar el humor para expresar su frustración.

Le puede interesar: Laura Villamil avanza con éxito en su rehabilitación tras grave accidente en Andrés Carne de Res

"No sé cómo explicarlo, pero hoy vi a la selección Colombia de Rueda en 2024", "me tienen pegado del techo" y "siempre es lo mismo con la selección Colombia, nos ilusiona y después no salen con nada", fueron algunos de los mensajes que circularon en Twitter, junto con una gran cantidad de memes que comparaban la situación del equipo con situaciones cómicas y cotidianas.

Algunos memes mostraron a los jugadores de Colombia “perdiendo” en una competencia contra las oportunidades fallidas, mientras que otros destacaron el contraste entre las expectativas previas al partido y la realidad en el campo. “Los memes nos salvan la vida”, escribieron muchos, mientras compartían imágenes y videos que expresaban, con ironía, cómo la hinchada colombiana se había visto nuevamente decepcionada.

Luis Díaz, tras el encuentro, destacó la actitud del equipo, asegurando que Colombia siempre salió en busca del gol y los tres puntos. Sin embargo, reconoció que el gol temprano de Ecuador afectó emocionalmente a sus compañeros. "Siempre hay cosas por mejorar. De esto se trata el fútbol en la vida… muy tristes, muy golpeados", comentó el delantero.

Pese a la tristeza por la derrota, los hinchas colombianos se unieron en las redes, donde los memes no faltaron, haciendo frente a la dura realidad con humor, como ha sido tradición cada vez que la selección deja pasar una oportunidad importante en las Eliminatorias.