Catherine Siachoque revela los motivos por los que no tiene hijos con Miguel Varoni

Afirmo que para ella sus padres son el mejor ejemplo de como se ve una pareja feliz.

La reconocida actriz colombiana Catherine Siachoque, conocida por su destacada carrera en telenovelas como Las juanas, La venganza y Sin senos sí hay paraíso, sorprendió recientemente a sus seguidores al compartir los motivos detrás de su decisión de no tener hijos.

En una entrevista Siachoque explicó que, aunque en su vida intentó quedar embarazada, la maternidad nunca fue una meta o un deseo personal. "No tuve hijos, tengo hijos perrunos, pero hijos humanos no. La verdad no fue algo que yo hubiera soñado en la vida", confesó. La actriz, quien está casada con su compañero de telenovela Miguel Varoni desde 1999, afirmó que su esposo tampoco tenía el deseo de ser padre.

Aunque el tema de la maternidad nunca estuvo en sus planes, Catherine mencionó que en algún momento intentó quedar embarazada mediante fertilización asistida, aunque este proceso no fue fácil. "Igual le dije a Miguel, ‘Migue, yo quiero hacer la tarea porque qué tal se me pase el tiempo y yo ya no pueda y yo sí quiera...’. Empecé con todo este tema de fertilización asistida. Yo lo hice y no es un tema fácil", reveló.

A pesar de no tener hijos, Siachoque y Varoni han formado una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo, destacándose por su amor incondicional y por la felicidad que encuentran en su vida en común. Ambos han centrado su energía en sus carreras artísticas y en fortalecer su relación, demostrando que, para ellos, no hace falta la paternidad para vivir una vida plena y satisfactoria.

La confesión de Siachoque sobre su decisión ha generado una gran respuesta entre sus seguidores, quienes han mostrado su apoyo y comprensión hacia su elección de vida.