Nataly Umaña reveló los cambios de su físico por subir de peso

La actriz mostró el momento en el que se pesó, causando asombro.

La reconocida actriz colombiana Nataly Umaña, habló con sus seguidores sobre los cambios físicos que ha experimentado desde su salida del famoso reality La Casa de los Famosos.

Nataly, reveló en sus redes sociales que ha ganado 11 kilos desde que dejó la competencia y mencionó que no le molesta su nueva figura.

“Obvio yo sí me veo y la ropa me lo dice, pero eso es un montón. Cuando subo de peso, afortunadamente los cambios solo se notan en ciertas partes. No quiero sentirme tan pesada, pero tampoco deseo estar flaquita”, mencionó Umaña.

Nataly reconoció que ha disfrutado de platos tradicionales como el sancocho, bandeja paisa y chicharrón, pero reconoció que quiere retomar opciones saludables en su alimentación.

La actriz recibió halagos por su apariencia actual y comentó que, “los kilitos de más” le ayudan a verse más joven, especialmente por sus mejillas más redondeadas.