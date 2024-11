“Estoy remal”, Manuela Goméz tras doloroso problema de salud

Se encuentra atravesando un difícil momento de salud que la ha dejado hospitalizada.

Manuela Gómez, conocida por su participación en ‘Protagonistas de Novela’ y por su faceta como creadora de contenido, se encuentra atravesando un difícil momento de salud que la ha dejado hospitalizada y alejada de su hija, Samantha. La influencer había anunciado anteriormente que tras no ingresar a ‘La casa de los Famosos’, se enfocaría en su hija y en su carrera como empresaria. Sin embargo, su situación actual ha cambiado esos planes.

A través de sus redes sociales, Manuela compartió con sus seguidores que ha estado sufriendo fuertes dolores en la columna vertebral, un problema de salud que la ha llevado a recibir múltiples tratamientos. A pesar de los medicamentos prescritos, el dolor persiste, lo que la ha llevado a una situación aún más delicada.

"Les cuento que estoy súper mal de la columna. Ayer llegué súper tarde a casa, me pusieron demasiados medicamentos, pues nada me ha servido, me van a tener que infiltrar nuevamente porque ya había perdido dos discos de la columna vertebral", expresó visiblemente afectada.

En un segundo video, Manuela relató que, debido al intenso dolor, no pudo someterse al examen médico que le habían indicado. A pesar de la desesperación, explicó que la prueba, una resonancia magnética, no pudo llevarse a cabo porque la posición requerida durante el examen era insoportable debido al dolor en su espalda.

"Estaba tan mal que no pude aguantar más de cinco minutos en la posición que me pedían, ardía y me quemaba la columna. No me quería mover porque si me movía, dañaba el examen. Fue realmente difícil", comentó entre lágrimas.

Con gran tristeza, la influencer reveló que, debido a la situación, se encuentra separada de su hija. "Extraño mucho a mi hija, estoy desesperada, pero sé que le tengo que proteger la vida a ella antes que la mía. Traerla a un hospital no es conveniente", expresó, mientras lamentaba tener que pasar varios días en el hospital esperando los resultados de los exámenes y el tratamiento adecuado.

Manuela Gómez, quien había estado ilusionada con su nuevo enfoque en la maternidad y su carrera, sigue enfrentando este reto de salud, demostrando una vez más la vulnerabilidad que puede afectar incluso a las figuras públicas. Sus seguidores le han enviado mensajes de apoyo, esperando su pronta recuperación.