La actriz Sandra Reyes interpretó una escena premonitoria sobre su muerte

El fallecimiento de la querida actriz ha causado conmoción en Colombia.

La destacada actriz Sandra Reyes, recordada por su icónico papel de Paula Dávila en Pedro el escamoso, dejó una profunda huella en sus seguidores, no solo por su talento, sino por una emotiva escena que ahora algunos califican de premonitoria.

En un capítulo de la telenovela, Paula se enfrenta a una grave enfermedad que le arrebataría la vida: el cáncer. En el diálogo con Pedro Coral, su personaje reflexiona sobre la inevitabilidad de la muerte, la importancia de aceptar lo inmutable y el aprendizaje que trae cada desafío. Las líneas, llenas de sabiduría y resignación, parecían resonar más allá de la ficción.

"Yo amo la vida, pero aprendí que no vale la pena sufrir por lo que no se puede cambiar", dice Paula en la escena. Sus palabras, junto con su declaración de creer en la reencarnación y la promesa de "volver y buscar a Pedro", han sido vistas como un paralelismo con la propia vida de Reyes.

“Yo tengo la suerte de saber cuándo es mi fecha de vencimiento. Y quiero vivir mis últimos días o meses, de una forma normal”, comienza por decirle Paula, a Pedro y continúa diciendo: "La verdad no estoy tan tranquila y estoy triste porque yo amo la vida. Pero he aprendido que no vale la pena el desgaste de sufrir por algo que uno no puede cambiar. Cuando me enfermé la primera vez, yo busqué apoyo de muchas formas: en filosofías, en creencias distintas, para poder entender por qué me estaba pasando algo tan difícil. Y lo primero que entendí, es que tenía que cambiar el porqué, por el para qué. Todavía no lo tengo muy claro, pero sí encontré una última esperanza”, le dice en la conversación.

Lamentablemente, en horas de la mañana del pasado domingo 1 de diciembre, dio su último suspiro en su vivienda ubicada en Ubaté, Cundinamarca y se fue a descansar.