Catalina Gómez, de Día a Día, entregó detalles del divorcio de su primer matrimonio

Se casó con su novio de la universidad cuando tenía 18 años

La reconocida presentadora Catalina Gómez, se casó con su primer novio de universidad, luego de sostener una relación de siete años, sin embargo, un año después de la boda, se divorció.

“Un año larguito. De verdad fue una relación muy bonita de la que no tengo sino cariño, gratitud, amor. Crecimos juntos, yo tenía casi 18 años, el veintipico. Fue mi novio durante siete años. Amor había, cariño había, pero tal vez no nos dimos cuenta de que no era para vivir el resto de la vida juntos”, mencionó.

Muchos de sus seguidores no sabían que antes de su matrimonio con su actual pareja, quien es Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión, la presentadora había estado casada.

Catalina, finalmente entregó detalles de las causas del fin de su primer matrimonio.

“Nos casamos y yo ya estaba viviendo aquí en Bogotá. Él seguía allá en Medellín, eso complicaba un poco las cosas. Fue muy bonito mientras duró, no me arrepiento de nada y siempre estará en mi corazón lo mejor de esa relación”, puntualizó.

Finalmente, se casó con Sampedro, con quien lleva una relación de más de 16 años y tienen dos hijos, Emilia y Cristobal.