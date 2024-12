Hija de Pastor López fue atacada con ácido y encima de todo lucha contra un cáncer

La mujer ha estado atravesando por circunstancias muy difíciles.

El brutal ataque con ácido que sufrió Yaykely López, hija del fallecido cantante Pastor López, ocurrió el pasado 2 de noviembre, pero los detalles del incidente apenas salieron a la luz tras su reciente entrevista en el programa La Red. Durante esta aparición, Yaykely compartió su desgarrador testimonio, revelando no solo el impacto del ataque, sino también las amenazas de muerte que ha recibido desde hace meses, sumadas a una ardua lucha contra un cáncer terminal diagnosticado en 2023.

Yaykely explicó que las amenazas comenzaron en febrero de este año y se intensificaron antes del ataque. En aquella fatídica mañana, un choque provocado por su agresor fue el preludio de un acto violento que dejó marcas permanentes en su piel. "El dolor era insoportable, sentía que el ácido me consumía por dentro", relató. Tras el ataque, corrió a buscar ayuda y fue hospitalizada, permaneciendo inconsciente durante tres días. Al despertar, las amenazas continuaron, incluyendo mensajes que insinuaban una vigilancia constante y nuevas agresiones.

El ataque no solo dejó secuelas físicas, sino también un profundo temor. Aunque Yaykely tiene sospechas de quiénes podrían estar detrás de estos actos, la falta de pruebas concretas ha dificultado iniciar acciones legales. Además, enfrenta otro desafío importante: su lucha contra un cáncer terminal. Pese a todo, su espíritu no se ha quebrado, y asegura que continuará adelante con su vida y sus pasiones. "No me rendiré, viviré al máximo el tiempo que me queda", expresó.