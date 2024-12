JuanDa fue considerado como uno de los mejores creadores de contenido

El influencer bogotano se encuentra entre el top 5 de los personajes influyentes en redes sociales, de acuerdo con la revista Forbes Colombia.



La revista por primera vez en su historia, presentó el listado de los ‘Top Creators’, en los cuales, destaca a los creadores de contenido que han consolidado sus marcas dentro y fuera de las redes sociales. Los personajes, escogidos como portada fueron Silvy Araujo, quien realiza contenido fitness; la Beauty Vlogger, Luisa Fernanda W; Carlos Alberto Díaz, conocido como ‘el Borrego’, quien se dedica a mostrar la vida en el campo y Juan David Morales Carranza, ‘JuanDa’ quién ha compartido la importancia de la salud mental.

JuanDa, tras pasar por un difícil momento en su vida, que lo llevó a considerar alejarse de este mundo y luego de tomar terapia, decidió expresarle a sus seguidores la dura problemática que se agudiza en el país. En ese sentido, el creador, logró unirse con Unicef, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, con la campaña ‘Abraza tu mente: de salud mental sí hablamos’.

“Hace unas semanas, mientras JuanDa viajaba a Medellín una madre le agradeció por salvarle la vida a su hija: “gracias a ti, nos contó que se autolesionaba y pudimos reaccionar”. El encuentro no solo mejoró su día, también le reafirmó que su mensaje va más allá del humor, a tal punto que es común leer mensajes así en sus redes sociales. Y es que desde que este bogotano habló públicamente de su salud mental su vida no fue la única que cambió”, se lee en el artículo de la revista Forbes Colombia.

JuanDa dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, como es usual, con un video gracioso donde le mostraba a su mamá la revista en un supermercado, posteriormente, también llevó a sus amigos, Brayan, quien fue su mayor apoyo mientras pasaba por el proceso de rehabilitación y Juano, el fotógrafo. Finalmente, Juan David subió un carrete de fotos a instagram en el cual agradecia a sus más de seis millones de seguidores.

“Sandra todavía no lo puedo creer. No hay palabras que alcancen agradecerle a sumercé que está leyendo todo lo que ha hecho por mí, la conexión, compañía y amistad que encontré en usted me salvó la vida. Gracias por acompañarme cuanto más solo me he sentido, por hacerme reír cuando más lo he necesitado y por hacer algo tan especial que a simple vista pueden ser bobadas pero para mí su tiempo, su compañía y presencia así sea virtual me cambió el rumbo”, se lee en Instagram.

Además, el creador de contenido, realizó un llamado para que las personas cuiden su salud mental, se arriesguen a hacer lo que les gusta, sin miedo a ser juzgados, “La invito a que decida ser feliz, que no importe donde todo el mundo quiera ponerla, usted póngase donde se le dé la gana, así la critiquen, así digan “Si viste lo que hizo Paola? Que pena ajena” cuando uno defiende lo que ama hacer, en algún momento, llega una recompensa que nadie se imaginó, ni usted misma! Vístase como quiera, hable como se le dé la gana, cree ese emprendimiento del cual siempre ha tenido ganas, ame a quien quiera, adopte perritos y gatos, váyase a vivir sola, pero nunca se olvide de quien la acompañó y quien nunca juzgó su forma de hacer las cosas”.

Finalmente, el creador de contenido compartió su más grande sueño y proyecto que espera realizar algún día, “las redes son muy efímeras. Uno de mis mayores sueños es tener una sex shop, me gusta el gremio y me parece muy interesante el autodescubrimiento sexual”.