Esta fue la película más taquillera del 2024

La secuela de Inside Out, titulada Intensamente en español, ha arrasado en la taquilla global, convirtiéndose en la película más taquillera de 2024 con una impresionante recaudación de 1.698 millones de dólares. Según los datos proporcionados por la web Box Office Mojo, el filme animado ha superado a Deadpool & Wolverine y Despicable Me 4, que ocupan el segundo y tercer puesto con 1.338 y 969 millones de dólares, respectivamente.

El estreno de Intensamente rompió todos los récords de taquilla y, solo seis semanas después de su lanzamiento, se convirtió en la película animada más taquillera de la historia, superando a Frozen. Además, logró un hito histórico al ser la primera película animada en superar los 1.000 millones de dólares en recaudación.

Por otro lado, Deadpool & Wolverine, la esperada colaboración entre Ryan Reynolds y Hugh Jackman, ha sido un éxito rotundo, con 636 millones de dólares solo en Estados Unidos de los 1.338 millones globales.

El ranking de las películas más taquilleras continúa con dos secuelas destacadas: Moana 2 con 882 millones de dólares y Dune 2 con 714 millones. También se destacan adaptaciones de gran éxito, como Wicked, que alcanzó 634 millones, y la épica Godzilla x Kong: The New Empire, que logró 571 millones. Otras películas que han destacado en la taquilla incluyen Kung Fu Panda 4 (547 millones), Venom: The Last Dance (476 millones) y Beetlejuice Beetlejuice (451 millones).

2024 ha sido un año de grandes éxitos en la taquilla, consolidando a las secuelas y adaptaciones como los grandes motores de la industria cinematográfica.