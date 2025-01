En vídeo: Romeo Santos acabó con un matrimonio de 10 años

Una relación de una década se vio afectada luego de un beso entre el cantante y la mujer.



Miriam Cruz, conocida en redes sociales como Daysha Oficinal, modelo y actriz de 27 años vivió una noche de ensueño al asistir al concierto de Aventura y Romeo Santos en República Dominicana, y tener la oportunidad de subir al escenario, sin embargo tuvo un final inesperado.

Durante el concierto de despedida, la mujer aprovechó el momento de emoción y de euforia y decidió besar al ‘Rey de la Bachata’, el vídeo del momento se hizo viral en redes sociales, el esposo de Daysha al ver lo sucedido decidió terminar con la relación.

Daysha compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que explicó lo sucedido, “tengo que reconocer que este logro tuvo un costo muy alto: la ruptura de mi matrimonio de 10 años. Para mí, no se trata solo de admirar al artista, sino también de valorar al gran ser humano que es. Lo he seguido y admirado por mucho tiempo".

Una mujer besa en la boca a Romeo Santos en pleno concierto y después chilla en redes sociales porque su esposo al ver los videos, le mete el divorcio.



Ya salieron las feministas de siempre a decir que el marido es un inseguro y que exagera y bla bla bla.



Es tan sencillo como… pic.twitter.com/RB3ZKDgGgh — EL ELEGIDO (@Elegido123_) December 30, 2024

Husband left his Wife after 10yrs together for her action Last night in AVENTURA Concert with ROMEO SANTOS pic.twitter.com/KpBe296seu — World Latin Honey (@WorldLatinHoney) December 29, 2024

Además, la mujer ofreció disculpas públicas a su esposo por el dolor causado, “quiero aprovechar este espacio para pedirle disculpas públicas a mi ex pareja. Aunque él no estuvo presente, sé que los videos llegaron a sus manos, y lamento profundamente el malestar que esto le provocó. De corazón, lo siento mucho. Nunca fue mi intención herirlo y lo que la presión social también ha ocasionado. Ojalá que algún día pueda perdonar el mal momento y aunque no estemos juntos, la paz, el amor y la unión no les falten a nuestros hijos".

La iniciativa de la mujer generó opiniones divididas en redes sociales, mientras unos elogian su hazaña, otros le recriminan su proceder, “Siento que el bato exagera, es un artista!! Un "ídolo" y solo es un momento de arrebato que creo a nadie hace daño pero ya se ve que no, solo espero que este bato no se arrepienta cuando ya sea tarde y entonces el triunfo será de ella!, “Mk, es Romeo, Romeo!!! No estamos hablando de hacerlo detrás de bambalinas con cualquier pelagatos. Es Romeoooooo!!”, “No encuentro nada grave en besar a una figura pública que admiras”, “No todos los días tienes la oportunidad de besar a Romeo santos, ni modo, sacrificios XD”, “El nivel de irrespeto a su matrimonio y a su esposo fue demasiado nadie debe aguantar una humillación así de ver como la otra persona que se supone es su compañera de vida se bese a alguien más en público solo porque es famoso... Si así lo hace en público imagínese a solas”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.