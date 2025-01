Heredero canceló su última presentación por problemas de salud; este es su estado

Este viernes se conoció que el cantante de música carranguera presentó quebrantos de salud.

Feizar Orjuela, el cantante santandereano de música carranguera, anunció este viernes que tuvo que cancelar una de sus presentaciones debido a que presentó problemas de salud. Según el comunicado, se trata de una laringitis aguda.

“Con gran pesar y mucha responsabilidad, me veo en la obligación de comunicarles que, debido a una complicación de salud, me veo forzado a cancelar el show musical programado para el día de hoy 3 de enero de 2025 en el municipio de Sucre, Santander. He sido diagnosticado con laringitis aguda, una condición que afecta mis cuerdas vocales y que, bajo prescripción médica, requiere reposo absoluto para evitar complicaciones mayores”, indicó el artista en su cuenta de Instagram.

Asimismo, expresó que: “Este momento inesperado me ha llevado a tomar la difícil decisión de suspender mi presentación hoy en el municipio de Sucre, ya que mi salud y bienestar son fundamentales para poder ofrecerles siempre lo mejor en cada concierto. Lamento profundamente los inconvenientes que esta cancelación pueda causar y agradezco de antemano lo su comprensión y apoyo en este momento tan inesperado. Estoy trabajando para reprogramar esta fecha en el futuro cercano y, tan pronto como sea posible, les informaré sobre una nueva fecha para que podamos disfrutar juntos de una gran noche de música”.

Heredero se convirtió en uno de los cantantes más sonados del 2024, pues su canción Coqueta fue tendencia y una de las más escuchadas, por encima de éxitos de música urbana de reconocidos cantantes.