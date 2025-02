La hermosa reacción de los hijos de Shakira al verla ganar Grammy

Shakira, la "Reina del Pop Latino", continúa consolidando su legado en la música global. En la noche de los Premios Grammy 2025, la cantante colombiana se alzó con el galardón al Mejor Álbum de Pop Latino por su aclamado trabajo ‘Las mujeres ya no lloran’. Esta victoria se suma a sus múltiples logros previos en la categoría, reafirmando su estatus como una de las artistas más influyentes de la música latina.

El anuncio de su nombre como ganadora, realizado en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, fue un momento especial para la artista y su familia. Las cámaras captaron las reacciones de sus hijos Milan, de 12 años, y Sasha, de 10, quienes se mostraron radiantes de orgullo. Milan, visiblemente emocionado, hacía gestos de "te quiero" con las manos, mientras que Sasha, más reservado, sonreía con la misma felicidad que su madre. Las imágenes de los niños aplaudiendo y saltando de emoción rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde muchos usuarios comentaron sobre el amor y la admiración incondicional que sentían por su madre.

En su discurso de aceptación, Shakira dedicó su premio a la comunidad inmigrante, a las mujeres trabajadoras y, por supuesto, a sus hijos. "Estoy tan orgullosa de ustedes, de sus corazones y por apoyarme en la forma en la que lo hacen, los amo", expresó con emoción, mientras Milan y Sasha la observaban desde la primera fila.

El tierno momento entre Shakira y sus hijos tocó los corazones de miles en redes sociales, y los comentarios no se hicieron esperar. Usuarios en X compartieron sus sentimientos, destacando el vínculo familiar que, a pesar del ambiente tan profesional de la gala, brilló con fuerza: "¡Qué tiernos los hijos de Shakira felicitándola por ganar el Grammy!

La celebración de Shakira con Milan y Sasha se convirtió en un testimonio de la fortaleza del amor familiar, un recordatorio de que, incluso en los momentos más glamurosos, el apoyo incondicional de los seres queridos es lo que verdaderamente importa.

Thank you for this Best Latin Pop Album, I had so much fun with this performance!



To be surrounded by so many great artists and friends in one of the best Grammy editions of all time was a dream.



Can’t wait to see you in May on my tour #LMYNLWorldTour in the US!#GRAMMYs pic.twitter.com/2btgro1nJ0