Para los hombres también se ha vuelto importante seguir las tendencias

Para los que quieran ir empezando con calma, hay ciertas tendencias de se consolidan y ganan protagonismo en esta temporada.





La moda OVERZISE, para sentirte más holgado y cómodo, la ROPA DOPAMINA, donde el color sigue siendo el gran protagonista de los looks más atrevidos, los utilitarios CARGO tan cómodos y versátiles, estas y otras tendencias te las contaremos e ilustraremos a continuación.

EL REGRESO DE LOS PANTALONES CARGO

Ya sea en pantalones, shorts o bermudas, la fiebre por tener prendas cargo repletas de útiles bolsillos está en su punto más álgido. Esto se debe principalmente a dos cosas: primero a su estructura clásica que aporta muchísimo al volumen que buscamos para nuestros outfits actualmente y, segundo a la inspiración híbrida entre el streetwear de los años 2000 y la indumentaria militar, que es uno de los focos de mayor atención en esta década.

Te mostramos además que el pantalón cargo no solo puede usarse como prenda informal, sino que también puede hacer parte de un look casual, acompañado por un blazer.

ESTAMPADO CAMUFLADO

Tras el regreso de los pantalones cargo, vuelve el estampado de los años 2000 por excelencia: el camuflaje. Que ya no solo se lleva en pantalones, camisa y chaquetas, sino también en calzado, medias y accesorios. Para combinarlo, te sugerimos usar como acompañante una pieza de color neutro que no le reste importancia y te permita llevar un estilo moderno, pero no sobrecargado.

¡ROPA DOPAMINA, SIN MIEDO AL COLOR!

El término “Ropa dopamina” es una idea basada en una investigación social que descubrió que usar ropa abiertamente divertida puede ayudar a mejorar el estado de ánimo en momentos de depresión. Reflexiona sobre si te hace ser más feliz vistiendo "ropa feliz".

A raíz de la pandemia, que provocó el cierre de clubes nocturnos, restaurantes y bares en todo el mundo, la ropa presentada en las últimas temporadas no era tan colorida como lo vimos en años anteriores, lo que reflejaba nuestra permanencia en casa. Pero ahora, los diseñadores han vuelto a su mejor momento y las colecciones para este año están siendo más coloridas.

DENIM SOBRE DENIM, INDIGO DE PIES A CABEZA

Un denim es un clásico que nunca muere, pero que siempre sabe cómo reinventarse con exactitud para verse a la moda en todo momento. Este 2023 podrás llevar un total look denim, usando dos o más prendas de Denim (Índigo) en el mismo atuendo. Como por ejemplo un jean, acompañado de una camisa de chambray (índigo liviano) y sobre ella una chaqueta también en denim. Inclusive podrías llevar también el denim en el calzado. No temas llevarlo todo junto, porque está muy de moda.

LO OVERSIZE HA LLEGADO PARA QUEDARSE

Aunque no sea algo que le quede bien a todo el mundo, esta silueta super amplia es ya un básico del armario masculino que vemos en sudaderas, camisas, camisetas, chaquetas y pantalones.

Una tendencia que hay que aplicar con cuidado y sabiendo si es la más adecuada, ya que este tipo de ropa puede ser tu peor enemigo si lo que buscamos es parecer más delgado o más alto.

Olvídate de los jeans y las camisas ajustadas: ¡el estilo holgado está de regreso, y a lo grande! Aquí te mostramos cómo soltarte esta temporada.