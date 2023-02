Una manera lujosa para hospedarse en Icononzo

Contenido Exclusivo

El clúster de turismo de Icononzo se prepara con todo para asistir este año a la Feria Anato, con nuevas atracciones, la oferta en glampings y todo lo que ofrece la naturaleza.



En Icononzo ya están listos, así como cuando debutaron el año pasado, para lo que será la Vitrina Turística Anato 2023 que se cumplirá del 22 al 24 de febrero en Corferias, en donde volverán a mostrar toda la oferta turística y gastronómica que ofrece este municipio al oriente del Tolima.

En esta ocasión se unieron nuevos emprendimientos para mostrar a Colombia y al mundo por lo menos 13 negocios, aparte de las maravillas naturales que hay por conocer en Icononzo.

Para este año estarán presentes, según cuenta el empresario Fabián Mauricio Lautero Bernal, propietario del Glamping Paraíso del Oriente, negocios como Icoglaxury, El Kiosco, Acuarius, Fresquéate Alto de la Cruz, Finca Hotel Las Margaritas, Salvaje Nativo, Isla Verde Extrema, Parque Museo Henry Castillo, Pueblito Viejo, Rancho Campo, De Pura Cepa y Paraíso del Oriente.

Dentro de la oferta de glampings también está Icoglaxury, cuyo propietario Miguel Cubillos, explica que la palabra hace honor, primero a Icononzo y luego a mostrar como el turista puede hospedarse de manera lujosa.

Este proyecto nació en el denominado ‘Balcón del Oriente del Tolima’ gracias a la amistad que existe entre Miguel y Mauricio, pues este último inició con el negocio de los glamping en su tierra, y según cuenta Cubillos, aparte de motivarlo en crear otro espacio similar, lo apoyó con los contactos.

Cuenta Miguel Cubillos que aparte de sus negocios en el transporte público, le apasiona el tema turístico, y por esta razón, sin contar si tenía recursos económicos, vio en el glamping una oportunidad para ayudar a Icononzo.

“En 2017 conocí a Mauricio Lautero y fue él quien me metió en lo de los glampings, él ya estaba con Paraíso. Cuando compré mi finca lo hice más para mi descanso, pero él me metió en este negocio, me dio el número de quien construye los domos geodésicos e inicié”, recuerda Cubillos.

Miguel Cubillos (segundo de izq. a der.), junto con otros empresarios tolimenses que asistieron a Fitur.

Icoglaxury ofrece en su espacio cinco domos para pasar una noche mágica, cada espacio cuenta con malla catamarán, jacuzzi, mesa, baño privado y, por supuesto, una cama muy cómoda que desde el ventanal del glamping permite ver el casco urbano de Icononzo, así como Fusagasugá y Pandi.

Cada espacio está alejado del otro, por lo que hay privacidad, están separados también con arbustos y el camino es en lajas para moverse sin preocupaciones.

En las áreas sociales, Icoglaxury cuenta con accesorios para tomarse las mejores selfis, cuenta con salón para eventos especiales, un kiosko que está en construcción y servirá como restaurante.

El hospedaje en Icoglaxury puede ser para parejas o amigos, está la velada romántica que ofrece la cena con decoración, también para fechas especiales como cumpleaños, aniversarios. En todas trae desayuno americano. También alquilan cuatrimotos y caballos.

En Fitur

Miguel Cubillos, junto con otros empresarios tolimenses asistió a la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur 2023, en la que cuenta, pudo aprender estrategias para hacer de su municipio y el Departamento, un lugar apetecido por el viajero.

“Hay que trabajar en turismo de región, en nuestro caso en el oriente del Tolima. Por ejemplo, el Eje Cafetero, le vende a uno municipios pegados como Montenegro, Salento, Filandia, todo un paquete; a nosotros nos corresponde fortalecer y no solo vender Icononzo, sino la región oriente, esta región sería con Melgar, Cunday, Carmen de Apicalá e Icononzo.

“Por ejemplo de Cunday son las cuevas del Edén, una maravilla que hay que fortalecer para traer turistas a toda esta zona, hacerlo masivo para que haya interés en las agencias de viajes”, cuenta Cubillos.

El empresario destacó al clúster de Icononzo que nuevamente estará en Anato, pues el municipio tiene mucho por explotar, las maravillas naturales que tiene son demasiadas y la infraestructura crece para acoger viajeros.

“Con Henry Castillo, el del Parque Museo, tenemos planeado ir a la Feria de Turismo de Miami, la idea es hacer este tipo de ejercicios para aprender”, agregó Miguel Cubillos.

Otros destinos

La oferta turística de Icononzo es muy amplia, tanto en infraestructura como en destinos naturales, en cuanto a este último punto, la zona cuenta con múltiples cascadas y quebradas que sirven de balnearios, de allí que los indígenas la llamaran Icononzué, ‘Murmullo de Aguas Profundas’, pues aparte de Juan Lopitos, que es la piscina natural donde aprenden a nadar las generaciones, también está la cascada El Salto, el balneario El Bremen, La Maravilla, Las Lajas. Es reconocido el puente natural, Puente de Tierra y su caverna e innumerables senderos.

Respecto a la infraestructura, está dotado de glampings como Paraíso del Oriente e Icoglaxury; fincas campestres como La Margarita, Acuarius, El Kiosko, Rancho Campo; está Pueblito Viejo, Parque Museo Henry Castillo, Café Pomerania, los miradores Fresquéate y Salvaje Nativo, puntos de atención turística como Isla Verde Extrema y De Pura Cepa, restaurantes de comida tradicional como la chanfaina de Ramos y rápidas como La Casa de la Hamburguesa; el parque principal también es destino obligado para conocer así como la iglesia San Vicente de Paul, y lo mejor de todo es su clima.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

