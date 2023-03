Llega ‘Soltera’, lo nuevo de Ostin: un ritmo exclusivamente para ellas

El cantante tolimense presenta su nuevo sencillo musical, dedicado a la soltería de las mujeres y a su libertad de elegir y disfrutar sus vidas lejos del machismo y el desamor.

César Augusto González Feria, mejor conocido en el mundo artístico como Ostin, es un cantante de música urbana, compositor y bailarín, oriundo del Espinal, quien a partir de hoy sonará en todas las plataformas musicales streaming con su nuevo sencillo titulado ‘Soltera’.

Su gusto y pasión por la música, el género urbano y el mundo artístico nació desde muy joven, gracias a ello, su formación académica y cultural siempre estuvo relacionada con su participación en bandas marciales, concursos de danzas folclóricas, modelaje infantil, canto y dibujo, “después de todos mis estudios me dediqué por completo a la música”, afirmó el cantautor.

Pese a su corta trayectoria dentro de la industria, el espinaluno de 31 años ha tenido la oportunidad de grabar con importantes productores musicales como Klan Beat Producer de Barranquilla, y se ha destacado no solo por su original talento para cantar y componer sus propias canciones, pues durante sus conciertos no pierde la oportunidad de demostrar sus dotes como bailarín profesional.

‘Soltera’

Es un moombahton, una mezcla de reggaeton con electrónica, que vibra con la buena energía y la sensación de libertad que produce la soltería.

“Soltera viene de las historias de muchas amigas que están cansadas del amor y ya no quieren enamorarse, en este punto el machismo ya no tiene lugar en la vida de las mujeres y me inclino por eso; a partir de allí empiezo a escribirle a ellas, las describo completamente como mujeres solteras. En la letra de mi canción, las chicas hacen planes juntas los fines de semana sin la presencia de ningún hombre, porque no necesitan de ellos para pasarla bien”, expresó el artista urbano.

El video de este espectacular sencillo musical fue grabado en Barranquilla y se estrenará a través de las redes sociales del artista y la plataforma YouTube en los próximos días.

“Solo espero que ellas disfruten esta canción, se la gocen y la sigan viviendo. Quiero darle mucha importancia a la mujer”, puntualizó.