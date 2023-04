‘Arriba las Mujeres Solteras’ con las DVG: el nuevo himno femenino ¿Ya lo escuchó?

El dúo de hermanas cantantes de música urbana y popular, presentan su más reciente éxito, dedicado al empoderamiento de la mujer.

Daniela y Valentina Guerrero, más conocidas como las DVG, son un proyecto musical de dos hermanas que decidieron unir sus talentos para cantarle a Colombia y al mundo, y en su más reciente gira, arribaron hasta la ‘Capital Musical’, con el fin de promocionar su nuevo éxito titulado ‘Arriba las Mujeres Solteras’, “el nuevo himno de todas las mujeres”, afirmó Valentina.

Desde muy temprana edad, ambas mostraron su gusto y afinidad por la música a través del canto y la interpretación de diferentes instrumentos musicales. Dentro de su amplia trayectoria profesional, las jóvenes de 20 y 17 años, han incursionado en varios géneros musicales como el tropical, el vallenato el pop urbano, y la música popular desde la interpretación original en el estilo sus canciones, muchas de ellas de su propia autoría, las cuales van dirigidas al público que se identifica con las letras del dúo y sus mismas experiencias del diario vivir.

La mayor de las hermanas es Valentina, quien desde pequeña se enamoró de la percusión y adquirió conocimientos en la interpretación de instrumentos como las congas, los timbales, la guacharaca y los bongos entre muchos otros.

Por su parte, Daniela, a sus cortos dos años, tan pronto vio un teclado se enamoró de él y tocó sus primeros acordes a esta edad. Más adelante su papá la llevó a la Academia en donde inició su proceso de aprendizaje de instrumentos musicales de teclas.

Con su estilo, fresco, sensual y femenino interpretan su amplio repertorio musical, con canciones como ‘Tu Carita’, ‘Aunque nos digan que no’, ‘Solo Tú’, ‘Hace un año’, ‘Ya no me importas’, ‘Te gusta jugar al amor’, ‘Si saben cómo soy pa’ que me invitan’, y ‘Perdedor’ en el género urbano.

En el género popular, trabajan junto con su banda compuesta por 9 músicos profesionales con quienes han interpretado canciones de despecho e inéditas como ‘Hazme una Señal’, ‘Tremendo Varón’, ‘Por qué la miras a ella’ y su más reciente hit ‘Arriba las Mujeres Solteras’.

DVG llegó para quedarse

En el año 2019, motivadas por el cariño y deseo de interpretar la música urbana, género con el cual se sentían completamente identificadas, las hermanas iniciaron su proyecto como las DVG, siglas que representan las iniciales de sus nombres, Daniela y Valentina Guerrero.

Han realizado covers de canciones de grandes artistas como Karol G, Danna Paola y Greeicy. Además de compartir sus lazos sanguíneos, el dúo tiene en común su pasión y amor por la música, así como el tiempo en actividades académicas, laborales y de unión familiar.

“Somos muy unidas, todo lo hacemos juntas, sin embargo, sabemos separar muy bien nuestra relación familiar de la actividad laboral. Si tenemos algún tipo de discusión entre nosotras, algo normal entre hermanos, sabemos cómo resolverlo sin dejar que el inconveniente interfiera en nuestro trabajo, luego nos reímos en los escenarios y reforzamos nuestra relación como familia y equipo”, dijo Valentina.

‘Arriba las Mujeres Solteras’

Es una canción que fusiona el género popular y el reguetón, que no sólo va dirigido al público femenino que no tiene pareja, sino a todas las mujeres empoderadas, grandiosas, luchadoras, cabeza de hogar, etc., que se sientan identificadas con la letra del sencillo y que disfruten del ritmo a tal punto de adoptarlo como su propio himno a la soltería.

“Hicimos esta canción porque dijimos, si todos los hombres tienen un himno para los solteros, pues nosotras también debemos tener un ritmo para nuestras mujeres solteras”, puntualizó la mayor de las hermanas.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

