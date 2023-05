De “invisibles” a visibles desde el lente de Luis Carlos Ayala

Contenido Exclusivo

Luis Carlos Ayala es un fotógrafo tolimense independiente, con más de 16 años de trayectoria, que se ha dado a conocer en todo el país por su especial capacidad y talento para retratar realidades y conflictos sociales, similares a un acto de resistencia ante la vida personal o pública, a través de la fotografía urbana y el fotorreportaje.





Aunque actualmente se encuentra radicado en Bogotá, Ayala nació y creció en el Líbano. Desde pequeño, por circunstancias familiares, estuvo sumergido en un mundo callejero no ajeno al trasfondo vivencial de algunos de los momentos capturados actualmente desde su lente, en donde retrata cientos de rostros de la calle, el barrio y el país que parecen ser socialmente “invisibles”.

“Desde mi realidad inmediata y posición social en aquel entonces yo decía: “nunca voy a tener una cámara”, pero con el tiempo me desenvolví mucho en movimientos sociales y trabajo comunitario, y hace 16 años empecé a acercarme más a la fotografía tomando cursos gratuitos, practicaba con lo que tenía a la mano, celulares, cámaras prestadas, lo que fuera. Probé con el cine y no me gusto, probé escribiendo y tampoco soy bueno, mi reto fue contar una historia en una imagen y ahí me quedé, la fotografía fue lo que me salvó la vida en algún momento”, expresó el libanense.

Su primera fotografía callejera

“El primer retrato con el que dije: que ‘áspero’ contar esta historia”, fue de un señor que se llamaba Salomón, él era reciclador, se la pasaba cerca a la Universidad Pedagógica Nacional. Varias veces me acerqué y le hablé, hasta que un día le pregunté si le podía hacer una foto, recuerdo que lo hice con una Canon T3i y un lente 18-55, y ese fue mi primer: ‘esto es lo que yo quiero hacer’”, reveló.

Parte de su trayectoria

Además de ser fundador del colectivo ‘De la Calle Somos’, conformado por fotógrafos de diferentes lugares del mundo como India, Luxemburgo, Francia, Colombia y Holanda, que busca con sus fotografías que otros reflexionen sobre el sentido de hacer y crear imágenes, Luis Carlos también ha logrado retratar con mucha resistencia y humanidad diferentes momentos en la historia del país, donde se han desatado manifestaciones sociales y políticas como el Paro Nacional, la Minga Indígena o los efectos de la pandemia y la cuarentena, lo que le ha permitido conocer desde adentro muchas historias de vida, así como procesos barriales y de lucha por el territorio colombiano.

A pesar de que en sus inicios profesionales se desempeñó como fotógrafo de moda de medios de comunicación como Televisa o Esquire, Luis Carlos se inclinó finalmente por su gusto y pasión a la fotografía documental y de calle, “en la calle es donde está la gente real, es el lugar en el que pasa todo, donde está todo”, indicó.

Ayala ha llevado sus obras hasta Luxemburgo, donde expuso doce de sus fotografías en ‘Le chateau de Bourglistern’, allí dio a conocer su obra en blanco y negro conformada por algunos de sus personajes retratados como ‘Nancy, la poetisa del Sanber’ o ‘Mariposa’ una mujer que frecuentaba la Séptima con carrera 17 en Bogotá.

Sus proyectos documentales

‘Sanber, vivencias de un bajo mundo’, es un documental que aún se encuentra en proceso de gestación, donde Luis Carlos documenta la vida de algunos habitantes del barrio San Bernardo, situado en un sector propio de ‘pagadiarios’ de la localidad de Santa Fe de Bogotá.

Este proyecto que suma casi tres años de trabajo, reúne piezas de una historia que se arma a retazos, sobre historias y realidades del tercer mundo. Las primeras imágenes de ‘Sanber’ hechas por Ayala retratan cómo allí se vivieron los primeros y más duros meses de pandemia, cuando Bogotá parecía una ciudad fantasma.

“Es un proyecto que he ido trabajando intermitentemente, hay épocas en las que puedo ir seguido al barrio, como otras en las que no se puede, porque a veces ‘Sanber’ también tiene sus momentos álgidos. Siempre aclaro que es una parte del barrio, allí no todos consumen drogas, no todos roban, el que vive allá se dedica a estas otras realidades”, afirmó.

‘Techos’ y ‘chompas’

Actualmente Luis Carlos trabaja en su proyecto de videorreportaje capturando retratos y anécdotas en las comunidades urbanas de Bogotá, con vendedores informales de la carrera Séptima de la ciudad, quienes se identifican como coleccionistas de gorras y chaquetas, prendas de vestir retro alusivas a la moda estadounidense de la época de los 80’s y 90’s, mejor conocidas en términos ‘callejeros’ como los ‘techos’ o ‘tejas’, ‘vascas’ y ‘chompas’, elementos que en la actualidad se han convertido en un símbolo de identidad cultural dentro del enfoque urbano en todo el país.

El documental es un intento de encontrar, contar y quizás, explicar de dónde vienen realmente las ‘chompas’ y los ‘techos’. Es un trabajo dirigido, producido, editado y pensado por el propio Luis Carlos Ayala, donde invita también a la comunidad, identificada con el colectivo urbano a que se unan y participen con sus comentarios frente al tema, a través de las redes sociales del fotógrafo, donde constantemente publica pequeños fragmentos de su material.

“Hace un tiempo veía una publicación de unos jóvenes colombianos en Nueva York (EE. UU.) con un puesto vendiendo gorras, en los comentarios muchas personas se burlaban y decían: “qué pena esos ñeros haciendo quedar mal al país”, cosa que me parece absurda teniendo en cuenta nuestra idiosincrasia. De ahí surgió la necesidad de buscar y entender de dónde proviene esto, este gusto por este tipo de gorras y chaquetas. También me acordaba cuando me la pasaba por los bajos del puente de Venecia con mi gorra Indians.

Aunque el proyecto de las gorras y chaquetas aún no está titulado, ni tiene fecha de estreno, Ayala continúa trabajando en la recopilación de historias, rostros y realidades a su propio ritmo, pues considera y comprende el tiempo de las personas que aborda en sus documentales y afirma que es un poco comprometedor dar una fecha de publicación específica para cada uno de sus proyectos, incluyendo ‘Sanber’, ya que son reportajes reales y crudos, cuyas narrativas deben fluir en su naturalidad sin ser forzadas.

“Llevo recolectando información hace un poco más de un año, sobre algo que es muy cotidiano, las gorras y chaquetas que siempre encasillan a la población que llaman los ‘ñeros’, incluso había gente que en ese tiempo iba a Estados Unidos y se compraba su gorra de recuerdo. Trato de armar la historia para contar un poco de eso, a través de un documental que todavía se encuentra en proceso”.

Gran parte de las fotografías más famosas del tolimense, están a la venta a través del instagram oficial de Luis Ayala: @luiscarlosa85 donde diariamente el fotógrafo publica a través de sus historias, las imágenes que están en venta. Los precios son muy accesibles y pueden variar según el tamaño de la foto, formato y estilo del marco.

DATO

Luis Carlos Ayala fue la mente creativa detrás de la fotografía que se convirtió en la portada del libro ‘Leer es resistir’, del escritor colombiano Mario Mendoza.

